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法巴料國策利港股 明年看21800點

標籤：經濟

【明報專訊】法巴發表明年市場展望報告，料明年下半年美元轉弱，對亞洲股市有利，加上中國解封、繼續支持經濟發展等因素，相信中港股市估值將重估，恒指目標價21,800點，國指7600點，分別較現價有12%與15%水位。

法巴預料，歐美企業明年預測盈利應遠較亞洲差，同期亞洲企業預測盈利見底，加上貨幣回穩，料亞洲市場明年跑贏發達市場，下半年尤甚。報告指出，基於亞洲解封、印度轉趨富裕，其消費及投資周期復蘇等等因素，看好中國消費類、電商、綠色能源、電動車等板塊，以及印度私人銀行、汽車、電訊業等股份。法巴料中國今年GDP（本地生產總值）增長為3.2%，明年增速4.5%，2024年為4.8%；又料中國今年通脹為2.1%，明年2.7%。法巴將內地評級從中性上調至增持，並建議買入互聯網、電商、電動車電池等股份，如騰訊（0700）、百度（9888）、寧德時代等。另外，亦建議增持香港、泰國；減持台灣、印度、韓國；印尼則維持中性。

凱基亞洲昨天亦發布明年市場展望，該行投資策略部主管溫傑認為，恒指明年基本情境目標價為21,100點，樂觀目標價則高達23,300點，但最快亦要明年下半年才會達到，並視乎美國通脹、經濟衰退、內房等情況。

凱基：樂觀目標23300點

溫傑表示，明年中港股市催化劑有三：疫情風險控制減少、中央續推刺激經濟措施、美聯儲息率見頂。他補充，明年第二季尾至第三季初是關鍵，因屆時可較確定美聯儲加息期何時完結。