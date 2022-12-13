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高盛料新濠系兩企或重組 若換股合併 何猷龍持股將低於三成

【明報專訊】隨着澳門六大博彩企業獲得續牌，高盛日前發表報告，預料在續牌明朗化後，新濠一系兩間公司或有機會再考慮重整現有兩間公司的兩層架構。

高盛認為，若然落實的話，該行相信會有助新濠國際取得財務資源去提高流動性降低債務，並免除ADR（美國存託票據）被除牌風險，減少控股公司長期面對的折讓。假如以合併形式將兩者合而為一，該行更料，身兼兩間新濠公司主席的何猷龍在新的控股公司持股或低於三成。假如私有化新濠國際，何猷龍料需斥資6億美元（約46.8億港元）去推進要約。

假如私有化 何猷龍須斥資47億

高盛指出，新濠國際為人所知是持有經營博彩業務的新濠博亞為主，持股達53%，其他如與雅居樂（3383）合作在中山發展多用途項目等不同的非博彩資產，其實只佔新濠國際的總資產值3%或4%帳面值而已，因此扮演了控股公司的角色。

高盛引述新濠管理層多年前曾表示有意重組兩公司的架構，何猷龍後來表示過，在賭牌未明朗化前不會着手重組，在其最新報告估計，該系的重組計劃，有機會因應重獲賭牌而再獲考慮。

該行認為，若然落實重組，新濠國際便毋須如過往幾年，因為未能從新濠博亞獲分派股息，致需要尋求新的融資方案，改而可以直接取得財務資源，支持日後發展。同時新濠博亞在與母公司新濠國際完成合併後，毋須再憂慮新濠博亞的ADR冒上被除牌風險。若兩者透過換股去合併，更有助解除新濠國際長期的資產淨值折讓。

高盛估計，兩公司可以透過換股合併，或以何猷龍私有化新濠國際的形式去簡化架構。但若是換股合併，何猷龍在新的控股公司持股料會降至23.4%，只有新濠國際股價愈高，他的持股才有望增加。

美高梅金殿獲注資48億

此外，美高梅中國（2282）公布，為滿足新賭牌要求，會向持有賭牌的美高梅金殿注資48億澳門元，令後者的股本金增至50億澳門元。當中擬注資的7.3億澳門元會用作認購B類股，並以1澳門元象徵式代價，轉讓予美高梅金殿的常務董事何超瓊，令常務董事持股符合要由10%，提高至15%的新要求。美高梅中國及其母公司美高梅國際，則在美高梅金殿分別持股84.6%及0.4%。是次賭牌公司的資本重組，由昨日起生效。