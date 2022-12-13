內地M2升12%勝預期 新貸1.2萬億

11月住戶貸款增2627億

以首11個月表現來看，內地人民幣貸款累計增加19.91萬億元，按年多1.09萬億元。莊太量表示，政府在月內推出多項刺激救房地產、救樓市措施，但受防控影響，大眾因未能返崗，收入下跌，買樓等中長期貸款優惠未能即時刺激需求。莊太量又表示，內地封控在12月開始放寬，料12月、1月、2月內地整體貸款均會有明顯反彈。

11月以分部來看，住戶貸款增加2627億元，企業單位貸款增加8837億元，非銀行業金融機構貸款減少99億元。滙豐報告指出，近期出台的一系列穩房地產政策，待內地經濟可能在明年第二季疫後復常之後，住屋需求將明顯改善。

月內，狹義貨幣（M1）餘額66.7萬億元，按年增4.6%，增速較10月底放緩1.2個百分點，但較去年同期高1.6個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.97萬億元，按年增14.1%。當月淨投放現金1323億元。

滙豐表示，人行已承諾加大各項政策力度，支持經濟復蘇，除了對基礎設施的支持外，還有中小企業、運輸和物流等行業，為其提供更便宜的貸款。