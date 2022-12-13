路透：吉利旗下極氪申美上市 籌78億

浙江吉潤3.8億購西安吉利

另外，吉利汽車昨日公布系內收購，透過旗下浙江吉潤，以3.82億元人民幣收購西安吉利全部股權。吉利公告指出，西安吉利主要於內地從事製造及銷售整車成套件、汽車零部件。吉利運動型多用途車型（SUV）自去年推出以來收到大量訂單，現時主要向吉利控股採購整車成套件及汽車部件。

完成收購後，吉利汽車將自行生產，和向母公司吉利控股出售相關車型，包括智馬達品牌（Smart）的整車成套件及汽車部件，可減少對母公司依賴，並將節省支付成本加利潤率的費用。吉利又指，有關收購並不會對吉利汽車生產及銷售SUV產生重大影響。

吉利預計，西安吉利生產設施使用率在明年會增加，認為與智馬達、極氪及幾何等汽車品牌均有巨大發展潛力，就長遠而言與智馬達之間的潛在協同效應將有利集團發展電動車業務。