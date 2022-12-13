旭輝標售永升23%股份 市值25.5億 內房紛「賣仔」自救 分析指一舉兩得

明報記者 方楚茵

受累中國恒大（3333）挪用恒大物業（6666）134億現金、物管接連收購母企資產等關連交易頻繁，以及樓市走弱，曾因高估值，淨現金而深受投資者擁戴的民企物管股亦跌落神壇，部分股價已縮水八至九成。惟物管股估值仍遠較內房高，故近月市場逐漸復蘇之際，雅居樂（3383）先後兩次減持雅生活（3319）套現共8.3億元；另一「示範房企」碧桂園（2007）控股股東楊惠妍亦剛減持碧桂園服務（6098）套現高達50.55億元（見表）。

雅居樂碧桂園減持 旭輝奧園標售

相比起未出險的碧桂園及雅居樂市場出貨自有買家承接，已出險的旭輝及奧園（3883）則透過公開招標渠道，為旗下物管股尋求買家。

旭輝昨表示一直積極探索處置境外資產的機會，其中之一是將經公司持有的旭輝永升股權標售。翻查旭輝永升2022年中報，其持有現金高達38.54億元人民幣。

專家：與母企保持距離 釋市場疑慮

券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武指出，市場早預期部分出險內房會出售物管公司自救，料在奧園健康、旭輝永升之後，世茂服務（0873）、融創服務（1516）等將陸續有來。

不過他認為此舉或可挽救物管行業，事關市場一直憂慮物管股與內房母企關係太密切，要解決母企資金問題需要接貨，加上以往內房貢獻物管股業務約兩至三成，若這部分消失或不能持續供應等都對物管帶來負面影響。相反物管股在引入第三方股東或易手後，若成功與母公司「保持距離」，「令市場認為公司不再非常依賴母企發展」及「物管股唔會再做出傷害自己估值嘅事，唔再向母企買資產、唔需要怕啲錢畀母企拎咗」，將可釋除市場憂慮。若股份仍能保持高增長、淨現金狀態自然可以提高分紅。

旭輝昨先升後跌，收市插7.32%，收報1.52元；被賣的旭輝永升收報5.5元，跌12.14%，成交額3.7億元。