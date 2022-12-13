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新城發展折讓13.8%配股 籌19.6億

標籤：經濟

【明報專訊】雖然有指國家要求四大內銀向內房「開水喉」，為其提供離岸貸款以償還境外債務，惟「示範房企」已率先在境外蠢蠢欲動，接連在港股市場藉股本融資先行「抽水」。繼碧桂園（2007）兩連抽後，新城發展（1030）亦以先舊後新方式，按每股3.5元配售5.6億股，籌19.6億元，折讓達13.8%，資金用於現有離岸債務再融資及一般營運資金。

值得留意的是，在經歷了11月及12月初的雅居樂及碧桂園頻密抽水下，新城發展今次配售折讓僅13.8%，較此前碧桂園兩次抽水分別折讓17.8%、14.8%及雅居樂折讓17.8%的折讓細（見表）。

折讓雖較少，但新城發展昨愈走愈低，收市更跌穿配售價3.5元，低見3.38元，全日收3.39元，跌幅達16.5%，成交額更達29.15億元。

券商料抽水潮未完 內房只宜短炒

對於近期內房股是否已完全轉勢，券商銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武認為，在市場氣氛好轉下，內房較易進行股權融資，但行業只是「最壞的時間過去，但只係由大家擔心破產到唔需要破產之間，前景仍然充滿挑戰，料明年銷售仍然下跌，盈利更是大幅下行，日子仍不好過」。他認為，內房仍然會繼續抽水，認為內房較宜短炒，長遠仍是建議投資風險較細或未出現風險的內房股。