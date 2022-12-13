moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

內地倘重開 高盛料港旅遊收入增6%

標籤：經濟

【明報專訊】中國內地繼推出「20條」放寬防疫後，再宣布有「新10條」放寬檢疫要求，市場預期中國有望逐步放棄「清零政策」。高盛發表報告估計，隨中國重新開放，其出口及旅遊將帶動鄰近亞洲國家經濟增長，尤甚香港受益最大，料可為港經濟增長（GDP）貢獻近7.6%。當中由內地來港旅遊收入可帶動增長達6%。

高盛報告指，內地3年來的「清零政策」顯著影響外國投資以及與海外的貿易合作，預計內地亦渴望盡早通關，惟可能遇上航班運力等瓶頸，減緩恢復速度。中國重新對外開放將從旅遊、貿易及大宗商品方面影響香港的經濟增長。

法巴：內地復常勢推高油價

疫情以來，內地居民的旅遊需求受到壓抑，料於其他地區的旅遊支出反彈更為顯著，將在港貢獻6%經濟增長，較商品進口更為強勁。惟內地經濟活動重啟，石油需求的增加，可能會令油價上升，或因此拖累香港經濟增長0.8至0.9個百分點。

另外，法巴發表報告，指中國重新開放後，大宗商品如油價等將會上漲，但料仍可錄得健康增長。今年中國經濟增長將錄3.2%，明年受惠經濟活動復蘇，增長加快至4.5%，2024年則為4.8%。該行續指，亞洲經濟體的通脹問題並沒有跟發達經濟體般令人擔憂。中國實質生產者價格指數（PPI）為負增長，市場或憂慮出口出現通縮，但隨內地重新開放，可能性將會減低。