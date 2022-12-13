內地倘重開 高盛料港旅遊收入增6%

高盛報告指，內地3年來的「清零政策」顯著影響外國投資以及與海外的貿易合作，預計內地亦渴望盡早通關，惟可能遇上航班運力等瓶頸，減緩恢復速度。中國重新對外開放將從旅遊、貿易及大宗商品方面影響香港的經濟增長。

法巴：內地復常勢推高油價

疫情以來，內地居民的旅遊需求受到壓抑，料於其他地區的旅遊支出反彈更為顯著，將在港貢獻6%經濟增長，較商品進口更為強勁。惟內地經濟活動重啟，石油需求的增加，可能會令油價上升，或因此拖累香港經濟增長0.8至0.9個百分點。

另外，法巴發表報告，指中國重新開放後，大宗商品如油價等將會上漲，但料仍可錄得健康增長。今年中國經濟增長將錄3.2%，明年受惠經濟活動復蘇，增長加快至4.5%，2024年則為4.8%。該行續指，亞洲經濟體的通脹問題並沒有跟發達經濟體般令人擔憂。中國實質生產者價格指數（PPI）為負增長，市場或憂慮出口出現通縮，但隨內地重新開放，可能性將會減低。