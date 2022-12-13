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英國GDP扭跌勢 按月升0.5%勝預期

【明報專訊】英國GDP在8月和9月分別按月跌0.1%及0.6%後，10月止跌回升。隨着商業活動從英女王國葬假期的影響恢復過來，英國10月GDP按月升幅達0.5%，較分析師預期高出0.1個百分點。截至10月底的英國3個月平均GDP，較截至7月底的3個月平均GDP跌0.3%，跌幅小於預期，卻是2021年初以來，最大的3個月平均跌幅。分析師指出，面對通脹及加息的雙重打擊，英國經濟恐在今年底面臨衰退。英國10月通脹達到11.1%的41年高位，分析師普遍預期英倫銀行將在本周加息半厘，令企業及消費者開支繼續面臨打擊。鐵路工人等將在本月罷工，也將對餐飲、休旅行業帶來影響。

分析：料難避過衰退

過去3個月，英國主要行業，包括生產、建築及服務行業趨於放緩。英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，數據顯示，英國和世界各地的經濟形勢都極具挑戰性，在好轉前將進一步惡化。侯俊偉上月發表秋季預算指出，英國已處於衰退。GDP連續兩季萎縮，被視為陷入技術性衰退，料明年初公布的英國第四季GDP可能再次收縮。英國第三季GDP按季收縮0.2%。彭博經濟研究分析指出，10月的GDP反彈，不足以阻止英國經濟避過衰退。英國各地本月的罷工浪潮，可能會加劇經濟活動下滑，但10月的GDP數據，預示衰退可能不太嚴重。英倫銀行此前警告，英國衰退可能持續至2024年上半年。

此外，英國近日受到寒流影響，加上風電供應下降，推高英國電力批發成本。歐洲電力交易所（Epex Spot SE）周一交付的英國電價，達到創紀錄的每兆瓦時675鎊（約6422億港元）。氣象部門預計，寒流將持續一周。

（綜合報道）

[國際金融]