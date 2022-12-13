劉宇亮：需求成本齊升 光伏玻璃有望轉勢

具有保護電池片和透光的重要價值的光伏玻璃，為光伏組件重要組成部分。港股光伏玻璃板塊，自2021年8月歷史高位一直震蕩下行，一年間累跌近60%。在成本上升、產品價格下滑的背景之下，光伏玻璃行業板塊估值承壓明顯。

價格料進一步向上調

近期光伏玻璃業務有望迎來轉向，首先光伏玻璃價格見底回升，今年7至10月，光伏玻璃（3.2mm鍍膜）市場均價於每平米26.5至27.5元人民幣的範圍內波動，價格近日上升至每平米28元人民幣。而目前行業平均庫存為19.4天，較上月的22.9天，減少15.3%，可見行業庫存加速下降。第四季是傳統取暖旺季，價格方面有望進一步向上調。

其次，由於供應緊張有所緩解，原材料純鹼價格下跌。純鹼市場現貨價由6月每噸3060元的今年高位下跌12.4%至最近的每噸2680元人民幣，按年下跌21.2%，令光伏玻璃行業毛利率有望提高，大行預計下半年光伏玻璃毛利率高於上半年的26.7%。2022至24年全年光伏玻璃毛利率將持續上升，分別達到28%、33%及35%。在需求及成本的雙重增長下，光伏玻璃公司有望迎來量價齊升。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]