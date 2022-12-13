薛偉傑：凌雲兩輪電動車設計顛覆市場

內地有初創公司就大膽研發兩輪的電動汽車（小圖），號稱是全球首創，嘗試中間落墨、兩全其美，將電動電單車和電動汽車兩者優點綜合。若真能成功量產，不排除會繼上汽通用五菱「宏光MINIEV」之後，成為另一款「國民神車」。

北京凌雲智能科技有限公司早在2014年1月已成立，號稱是內地第一家專門研發兩輪電動汽車的公司。據內地媒體報道，該公司創辦人祝凌雲之所以萌生這個念頭，是因為看到一些數據顯示，在上下班繁忙時間，北京市公路上的汽車其實每輛平均只坐了1.2人。所以他大膽提出，用車身窄得多的兩輪汽車來代替大部分四輪汽車，一方面令塞車問題迎刃而解，另一方面亦減少資源浪費。

凌雲智能科技研發的產品確實應該稱為兩輪電動汽車，而不是電動電單車，因為用戶確實是坐進車廂內，而不是騎乘。它在外觀上與一般汽車的最大分別，就只是車身窄了一半，以及只有兩個單排車輪。

闊約1米 每百公里耗電少

凌雲兩輪電動汽車有單座版和雙座版（後者採用前後排雙座位設計），外型非常流線、時尚和科幻，看來就像無翼的飛行器。其車身闊約1米，只重大約400公斤（另一說法是600公斤）。更吸引的是它行駛每百公里僅耗電大約5kWh，只是一般四輪電動汽車五分之一至三分之一。其續航力有400公里，最高時速可達120公里，由靜止加速至時速100公里，亦只需3秒。雖然這些數據和蔚來（9866）、理想（2015）、小鵬（9868）等幾家「造車新勢力」的高檔新車有些距離，但至少也達到行業的平均水平，並不失禮。

凌雲兩輪電動汽車技術上的最大特點，是聲言要以兩個單排車輪的設計，來提供相當於四個雙排車輪的穩定性和駕駛體驗，絕不會因為使用單排車輪，就令用戶駕駛時較難平衡。

內置陀螺儀保平衡

因為它乃是一部內置了機械陀螺儀、可以主動對車身進行穩定性控制的兩輪智能汽車，所以用戶毋須像駕駛電單車般倚靠自身來平衡。該公司更加聲稱，藉著這套技術，凌雲兩輪電動汽車就算遇到撞擊，也很大可能保持到不翻車。

因為車身窄，凌雲兩輪電動汽車只需半個車位便能夠泊車，一個車位就能夠泊到兩部（一般車位闊2.5米，長5.3米）。該車更採用突破式設計，其車輪可以旋轉90度，令用戶可以零半徑掉頭；或者直接橫向移入車位，而毋須像一般汽車那樣打斜轉入車位，佔用較多公共空間。若整個停車場都是停泊這種汽車，停車場連通道也可以大幅縮窄。其他如安全氣囊、輔助駕駛功能（ADAS）、冷氣等，它亦同樣具備，並無偷工減料。

凌雲智能科技已經多次展出凌雲兩輪電動汽車的原型車和發布其視頻，其原型車更已進駐中關村的國家展示中心。該公司聲稱，已經解決了兩輪設計的主要技術難題，包括攻克其平衡模塊的核心演算法。而且，凌雲兩輪電動汽車還在中國大陸和美國申請了60多項專利。不過，對於售價和何時量產，該公司卻一直未有怎樣提及。內地部分媒體傳聞，其定價不會太高，可能是大約10萬元人民幣。個人認為，若真的以此定價，可說是相當合理，更有望成為另一款「國民神車」。

傳快推出 但資金鏈不明朗

至於推出時間，由今年初至今個月，都一直有媒體指「即將推出」。但現在相信，最快也要明年了。

平心而論，凌雲兩輪電動汽車除了強調環保節能之外，它的設計概念和部分技術確實有一些創新、突破和顛覆市場之處。這既有別於上汽通用五菱的「宏光MINIEV」將絕大部分研發精力都放在壓縮成本方面，亦不是好像某些「造車新勢力」般一味堆砌更多的電池、晶片和傳感器作招徠。只不過，比較不明朗的是，該車是否具備快速充電技術，其防撞桿能夠抵受多大的撞擊力，以及最重要的──該公司有沒有足夠的資金去量產。

北京凌雲智能科技只是一間初創公司，而非傳統汽車製造廠。雖然該公司早在2015年已完成了1000萬美元的A輪融資，投資者包括多間創投基金公司和小米科技，但之後卻未再提及這方面的進展。假如凌雲兩輪電動汽車是因為資本問題而非技術問題難產，就太可惜了。

明報記者 薛偉傑

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