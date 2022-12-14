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港交所半年內推港幣人幣雙櫃枱

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）宣布旗下證券市場即將推出「港幣—人民幣雙櫃枱模式」及雙櫃枱莊家機制，進一步支持人民幣櫃枱在香港上市、交易及結算。待監管機構批准及市場準備就緒後，各項新措施的登記程序預計可於2023年上半年開始推行。

特定交易可免印花稅

在雙櫃枱模式下，港交所將優化相關交易及結算安排，讓投資者可以互換同一個上市股份的港幣櫃枱及人民幣櫃枱證券。另為提升人民幣櫃枱的流動性及收窄兩個櫃枱之間的價差，港交所將引入雙櫃枱莊家機制，待立法會通過修例後，從事流通量供應活動的市場莊家進行特定交易可以豁免印花稅。港交所指各項新措施亦將為後續內地投資者通過港股通，買賣人民幣計價的證券做好前期準備工作。

根據港交所昨向市場參與者發出的通告，雙櫃枱模式下港幣櫃枱維持目前以「0」開始的5位數字股份代號，而人民幣櫃枱的股份代號則為以「8」開始的5位數字。港幣及人民幣櫃枱股份代號的最後四位數將相同，人民幣櫃枱的股份簡稱後以「-R 」標示；至於雙櫃枱莊家機制，亦與交易所其他現有莊家計劃類似，雙櫃枱莊家須滿足註冊標準並遵循相應的要求及責任。註冊標準及相關詳情將暫定於2023年第一季公布。

莊家註冊標準暫定下季公布

港交所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，推出雙櫃枱模式及雙櫃枱莊家機制是市場發展的重要舉措，將有助吸引更多雙櫃枱證券在港上市，並重申港交所致力積極推動人民幣國際化進程，以及不斷提升香港作為全球領先離岸人民幣中心地位。

為方便經紀參與者就參與人民幣櫃枱交易對其系統及營運進行檢視，港交所將於一月初安排3場網上簡報會，以便為參與者提供人民幣櫃枱交易及結算安排的概覽。