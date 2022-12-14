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炒放寬防疫 本地消費旅遊股急升 美通脹遜預期 夜期曾升破20000點

標籤：經濟

【明報專訊】港府昨日公布再放寬新冠防疫措施，加上市傳香港與中國內地最快可在下月上旬免檢疫通關，帶動旅遊和本地消費股做好，恒指早市亦曾上升244點，最高見19,707點。不過昨晚美國公布通脹數據在即，以及在本周四（15日）凌晨聯儲局公布議息結果，帶來不明朗因素而收窄升幅，恒指連續兩日受制於200天線（19,723點），全日上升132點或0.68%，收報19,596點。分析認為，目前恒指已反映不少利好消息，要突破20,000點，要放寬防疫政策能真正利好企業經營和宏觀經濟數據。

明報記者 歐陽偉昉

彭博社收市後引述消息，原定在本周四召開的中央經濟工作會議，因新冠病例激增而推遲，恒指夜期受累曾經最多跌至19,432點，但受到美國11月通脹遜預期所刺激，夜期低位勁彈，截至晚上11時，恒指夜期報20,100點，較恒指高水414點。

北水淨流入16.62億 醫療股熱炒

國指昨日收報6654點，升0.4%；科指收報4223點，升0.73%。主板成交近1241億元，較前日再縮減兩成。北水通過港股通淨流入16.62億元，內地多地感染新冠個案疑急增，近日醫療股熱炒，新華製藥A股（深：000756）連續5日升停板，H股（0719）昨開市最多升三成見17元，收市升幅收窄至4.43%，收報13.68元，5日升1.26倍。昨日該股的港股通買賣總成交額超越騰訊（0700）達26.97億元，淨流入為1.26億元。不過部分醫療股回吐，平安好醫生（1833）和阿里健康（0241）分別跌8.01%和4.48%。

今日起本港市民進入食肆毋須用「安心出行」，入境旅客「黃碼」限制亦取消，帶動本地餐飲股急升，譚仔（2217）和太興（6811）升逾一成，加上市傳與內地通關在即，酒店、珠寶、商場等與旅遊相關股份均做好（見表）。外電報道內地擬在未來5年，為半導體行業提供1萬億元人民幣財政支持，中芯（0981）升10.71%，是全日表現最佳藍籌，華虹（1347）升17.42%（詳見另稿）。

分析：企穩2萬點須看放寬成效

內地與香港近日落實放寬防疫措施，第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指自上月初累升近5000點，已將與內地通關等利好因素反映在內，現價有獲利回吐壓力，料至今年底前恒指將維持20,000點以下。恒指若要企穩20,000點以上，他認為要觀察放寬防疫可實際帶來多少成效，須從宏觀經濟數據，或企業營運數據反映。