傳萬億推動國產晶片 中芯華虹股價飈

受惠公司可獲20％成本津貼

消息人士透露，該支援屬北京計劃5年內規模最大的財政刺激方案之一， 加大中國晶片企業建設、擴建或現代化國內製造、組裝和研發設施，主要通過補貼和免稅收支持，旨在對抗美國透過禁令意圖減慢中國半導體技術進步。消息人士又稱，大部分財政支援金額將用於補貼圓晶片廠或製造廠購買半導體設備，相關受惠公司可獲得20％的採購成本津貼。

消息人士又透露，受益者將包括國企及民企，特別是大型半導體公司，如北方華創科技集團、中微半導體及瀋陽芯源等。國務院新聞辦公室未有即時回應置評要求。

美國今年8月亦有簽署晶片法案， 為半導體產業提供527億美元資助， 並為估值達240億美元的晶片廠提供稅收抵免優惠。