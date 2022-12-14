美11月通脹7.1% 近一年最低 少過市場預期 刺激納指早段升4%

與10月份通脹按年升幅7.7%相比，美國11月份通脹已逐步緩和，更較6月份的9.1%高位回落。道瓊斯早前綜合經濟師估計，美國11月份通脹按年升7.3%，按月升0.3%，現時數據均較預測低0.2個百分點。撇除波動的食品、能源成本，核心通脹率按年升6%，按月升0.2%，均較市場預測低0.1個百分點。

債息應聲挫 美匯指數倒跌逾1%

消息公布後，美股三大指數全線上揚，道指漲逾1%，徘徊於34,500點水平；標普500指數一度漲逾2%，升穿4000點大關；納指則曾飈約3.8%，高見11,571點。道瓊斯30指數期貨在開市前更一度升逾900點，高見35,228點水平。比特幣昨晚亦漲約半成，一度高見17,957美元，為過去一個月以來高位。

美國國債債息則應聲大跌，對政策敏感的兩年期國債收益率跌逾0.2厘，見4.18厘，十年期國債收益率則跌0.17厘至3.44厘。美元亦暫停升勢，美匯指數倒跌逾1%，企穩103點水平。

早前汽油價格回落，為美國11月份通脹稍潑冷水，期內能源指數雖按年急飈13.1%，但按月跌1.6%，主因是汽油價格回落2%，抵消食品價格升幅。期內食品價格按月升0.5%，按年更漲10.6%；佔消費者物價指數約三分之一的住屋費用繼續上升，按月升0.6%，按年漲7.1%。

聯儲局料加息0.5厘 聚焦點陣圖

美聯儲今年以來快手加息，期望抑制通脹，現時通脹已見放緩。美聯儲公開巿場委員會昨日起舉行兩日議息會議，市場普遍估計，美聯儲在香港時間周四凌晨會宣布加息0.5厘。市場正密切留意同日公布的美利率「點陣圖」，反映聯儲局官員如何預測明年利率的高峰。

美國財長耶倫日前接受訪問，指如無意外，明年內通脹會大幅放緩，但衰退風險猶在。她補充，希望今年通脹高企只是曇花一現，並強調美國政府自1970年物價高昂後，已飽受教訓，知道有需要箝制通脹。她提到，美國經濟增長正大幅放緩，但仍希望就業市場會維持健康。

（綜合報道）

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