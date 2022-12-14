moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

中國向世貿申訴 反擊美晶片管制

【明報專訊】美國對華限制出口晶片，中國就此反擊。據商務部公告，中國斥美國濫用出口管制措施，限制芯片等產品貿易，並訴諸世貿組織爭端解決機制，強調是捍衛自身合法權益的必要方式；同時外媒稱美國伙日本、荷蘭收緊向中國輸出先進晶片製造設備，以圖嵌制中國，日、荷兩國亦原則上願意配合。

中國商務部斥保護主義

中國商務部條法司負責人表示，中方向世貿組織提出訴訟，是以法律手段解決問題，希望美方放棄零和博弈思維，及時糾正，維護中美正常經貿往來，維護全球晶片等重要產業鏈供應鏈穩定。負責人又指，美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，違反國際經貿規則等，是典型的貿易保護主義做法。

法律事務所Hogan Lovells中美貿易關係專家Ben Kostrzewa表示，申訴是世貿組織調解程序的第一步，案件通常會提交予上訴機構審理，但由於成員國之間有分歧，該機構目前已暫停運作。Ben Kostrzewa指，除非該機構恢復運作，否則中國的申訴未必有法律效力。美國貿易代表處則指，正如過往與中國溝通過，這類管制行動都是與國防有關，世貿卻不是適當平台去討論國防議題。

日荷傳願配合 限對華輸出晶片設備

另一方面，日本、荷蘭亦加入戰團。《日本時報》引述消息稱，日、荷兩國同意原則上與美國合作，向中國收緊先進晶片製造設備出口，預料方案會在未來數周公布，屆時應會採取美國10月時採取的部分措施，限制銷售部分先進半導體製造設備。

美國一直就出口管制協議與日、荷磋商，促使兩國限制當地企業對華貿易。據外媒分析，一旦三國聯手，便幾乎全面封鎖中國，使中國無從購入所需設備，生產先進晶片；其中日本的東京電子與荷蘭的ASML便是美國重要的拉攏對象。不過，對東京電子來說，中國是最大市場，半導體業務去年銷售總額達1.94萬億日圓（約1100億港元），中國佔26%；ASML上月指要全面禁制對華出售產品，料至2030年不受影響。

（綜合報道）

[國際金融]