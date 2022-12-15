香港科技人才發展失衡，有危有機

（Presented by WAW Creation）本地科技人才發展過去十年因為港府一直未能意識到全球經濟發展已從傳統金融業務轉移到以創科行業帶動。按中央的最新發展綱領，創科更是提供國家的核心競爭力的重要元素。亡羊補牢的香港目前正努力把人才發展能對上社會需求。奈何港府就只有靠大灑金錢的表層解決方案。所謂十年樹木百年樹人，目前根本沒有把創科人才馬上「製造」出來的神奇妙法。

要到外地搶人才的原因之一是教育政策落後導致

創科局孫東局長在剛上任時提出的願景裏，我們不難找到香港在疫情及中美貿易摩擦出現前一直只對傳統產業傾斜的有力證據。他提出的把科技研發和整體GDP的比重由以前一直低於1%提高至1.5%。但這新目標其實只能達到深圳、新加坡甚至一些發展中國家的50%水平。縱使香港回歸祖國後的25年間經濟發展一直強勁。我們卻沒有未雨綢繆，嚴重忽略了數字經濟及創科發展需要相關人才參與的重要性。敢問一句，香港中學的IT科什麼時候才能像全球其他先進城市一樣被納入必修科目？大家忍心優良的種子在這個長期缺乏陽光、空氣及水分的土地上未成長就已經變成畸形的幼苗嗎？