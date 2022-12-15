大灣區GBA專題：大灣區旅保 受保範圍較小保費相宜

明報記者 劉敬華

隨着大灣區內多項重大跨境基建逐一落成，所建構的一小時生活圈，大大便利灣區內居民的跨城市旅遊及探親活動，同時灣區內的經貿活動日趨頻繁，區內民眾跨城市公幹已非新鮮事，針對港人前往大灣區內城市短住數天的大灣區旅遊保險便應運而生。當然一般旅遊保也可滿足港人到大灣區內地城市短暫逗留數天作旅遊、探親及公幹的保障需求，但傳統旅遊保提供的保障地區範圍較大，保障項目亦較多，以致數天保費動輒過百元，而大灣區旅遊的保障區域只限於大灣區，同時在保障項目上亦有所篩選，使數天保費可降至百元以下，為港人北上大灣區內地城市停駐數天提供多一類保費相宜的旅遊保選擇。

保障限大灣區 數天保費可低於百元

以中銀香港的大灣區旅遊保障計劃為例，該旅遊保障計劃提供優越計劃及標準計劃兩個保障級別，優越計劃提供醫療保障額上限30萬元，人身意外保障額上限為50萬元，承保期可選1至31日，假設只北上大灣區內地城市3天，3天的個人保費為65元（見表）。若選擇標準計劃，醫療保障額上限為10萬元，人身意外保障額上限為15萬元，同時保障項目較優越計劃少，如沒有提供旅遊證件保障及個人責任保障等，保費因而較優越計劃低，3天的個人保費僅55元。

若將上述大灣區旅遊保障計劃，與同屬該行的環宇智選旅遊保障計劃作比較，即使是選擇環宇智選旅遊保障計劃中保障級別最低的銀計劃（地區1），3天的個人保費亦達136元，保費較大灣區旅遊保障計劃高。基於提供保障區域較廣，地區涵蓋內地、澳門、台灣、日本、韓國、關島、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、汶萊及越南等地，醫療保障額上限為50萬元，人身意外保障額上限為60萬元，並設意外雙倍賠償額120萬元，主要保障大項為11項，亦較大灣區旅遊保障計劃的9項為多。倘選擇環宇智選旅遊保障計劃中保障級別最高的鑽石計劃，地區1的3天個人保費更達264元，因醫療保障額可達150萬元，人身意外保障額為200萬元，而意外雙倍賠償額可達400萬元。

保障項目偏重醫療及意外

大灣區旅保對保障項目的篩選一般會較偏重醫療及意外方面，以藍十字「智易Go」大灣區旅遊保為例，由於計劃主要針對於大灣區內不幸遇上意外而蒙受的損失，或需應付突如其來的開支，計劃主要提供醫療、個人意外、嚴重燒傷、旅遊證件遺失及24小時全球緊急援助等保障，而沒有提供如旅程延誤及旅程取消等保障，3天個人保費僅45元，若遇上推廣優惠，保費有機會低至24.75元。又如中銀香港的大灣區旅遊保障計劃，與其環宇智選旅遊保障計劃相比，便缺少了行李延誤及信用卡保障。

然而，游走大灣區內地城市必需的保障，大灣區保險均有涵蓋，如入院按金保證及24小時全球緊急援助等。個別大灣區保險更有提供針對高鐵的保障，如在中銀香港大灣區旅遊保障計劃下，「高鐵或動車」每延誤3小時可獲現金津貼，而Avo大灣區旅遊保障計劃（升級版）的旅程取消、阻礙或延誤保障項目中，可保障高速鐵路取消費用。

倘扶老攜幼出遊 家庭保不包父母

選擇大灣區旅遊保時，除於自身保障需求及保費間取得平衡，更要留意保障條款，如大灣區旅遊保一般會列明旅程必須由香港出發方可受保。若扶老攜幼出遊大灣區內地城市，更要留意選擇家庭級別保費雖適用於3人以上家庭，但只包括投保人的配偶及其子女，並不包括投保人的父母，父母需另外投保。即使投保年齡不設上限，但高齡投保人的賠償額或會較小，如藍十字「智易Go」大灣區旅遊保投保年齡不設上限，受保人年齡為70歲以上，其醫療費用保障之賠償額為最高賠償額的40%，即6萬元，及個人意外保障之賠償額為最高賠償額之50%，即10萬元。

[活在灣區]