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TVB賀年廣告減價6% ViuTV持平 廣告界：整體經濟差 未加價符預期

標籤：經濟

【明報專訊】2023年的農曆新年來得早，兩大香港免費電視台電視廣播（TVB）（0511）和電盈（0008）旗下ViuTV已推出兔年賀年廣告套裝部署新春檔期。資料顯示，「大台」TVB 2023年的《恭喜發財》賀年廣告套裝定價普遍較上一年下調5.8%至10.6%，更首度增設廣告於旗下串流服務平台（OTT）myTV SUPER；ViuTV的賀年廣告套裝收費則按年持平。業界人士認為，因應經濟不景氣、客戶削減廣告開支，電視台定價採保守態度。

明報記者 蔡穎霖

TVB發言人回覆本報查詢時稱，為配合市場需要，2023年推出的《恭喜發財》廣告套裝價錢調整按不同產品有加有減，以配合其根據市况及經濟環境，在廣告套餐上適時調整的一貫做法。展望來年的廣告表現，TVB認為以其龐大節目資源、收視率穩佔多個免費電視台的條件，相信能為廣告客戶帶來理想宣傳效益。

TVB最貴5秒廣告套裝

收費跌10.6%

根據TVB最新上載的廣告價單，2023年播放次數最多、價錢最貴的10秒鐘新春廣告套裝，收費按年跌5.8%至22.58萬元（見表1）；另以播放次數最少、價錢最貴的5秒鐘新春廣告套裝，收費按年跌10.6%幅度最大，定價5.08萬元，提供92次廣告播放。值得留意的是，TVB在「例牌」包括的不定位電視廣告以外，今次首度搭配myTV SUPER不多於10秒鐘的視頻廣告，曝光次數4萬次至20萬次不等。TVB解釋，由於公司業務多面向，「全漏斗（full funnel）」的廣告套餐為本年重點加推的銷售戰略，認為有助加強客戶銷售效益。

至於近年廣告收入節節上升的ViuTV（見表2），最新賀年廣告套裝定價罕有出現凍結。資料顯示，ViuTV《兔年恭喜發財廣告套裝》提供68次播放，5秒鐘廣告連製作最低收費3.8萬元，按年持平。本報亦就賀年廣告套裝定價及來年廣告表現預測，向ViuTV母公司電訊盈科（0008）查詢，惟截稿前未獲回覆。

廣告營銷集團The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強表示，受到疫情、多國央行相繼加息拖累，2022年的經濟趨疲弱，影響客戶的廣告開支預算，相信兩家電視台因此採取較保守的態度定價。他續稱，近年崛起的ViuTV對TVB的廣告業務帶來威脅，可以理解TVB的定價審慎。

業界：面對ViuTV挑戰

TVB定價審慎

曾錦強又稱，每年首季向來是廣告行業傳統淡季，惟對全年表現影響有限。展望2023年的廣告市道，曾錦強預料來年首季表現仍然弱勢，市場持續關注內地通關、美國聯儲局加息等因素，相信2023年第二、第三季市况將會好轉。