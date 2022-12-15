德勤：港今年IPO集資跌出三甲

明年料倍增至2300億

報告顯示，今年共計收到上市申請177份，較去年下跌42%（見圖），已獲准但未於申請有效期內上市的個案大增110%。今年新股上市首日平均回報率負0.4%，去年為正回報15.2%。不過，今年7月市場開始回暖，下半年新股數量為上半年的兩倍多。今年有9隻美國中概股回港上市，當中4隻以介紹形式上市未有集資安排，其餘5隻是小型融資項目。

德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合伙人及香港上市業務主管合伙人呂志宏表示，雖然港交所新股融資額排名第四名，但相對美國、英國等成熟市場，香港的韌力相對較高，跟前一名韓國證券交易所的融資額差12億元。

港交所（0388）計劃修訂《上市規則》18C，允許特專科技公司上市，德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，對此持觀望態度。他預計，明年最多5家相關公司在港新股上市，集資額約200億至300億元。由於現時仍在諮詢階段，若市場反應期望上市市值要求需較預期高，其透明度優化至可與其他市場比較，則相信相關上市數量會更多。