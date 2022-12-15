moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

3新股今掛牌 衛龍步陽暗盤潛水

【明報專訊】新股IPO市場持續升溫，內地「辣條」小食品牌衛龍（9985）、腫瘤藥研發商思路迪（1244）、鋁合金汽輪生產商步陽國際（2457）今日正式掛牌。當中步陽公開發售超購50倍，衛龍亦超購14倍，惟昨日暗盤價均低於招股價。

據耀才暗盤交易市場數據，步陽暗盤收市價報0.395元，較招股價0.5元大幅插水21%。衛龍暗盤收市價則報10.38元，較招股價10.56元微跌1.7%。3隻新股僅思路迪錄得升幅，暗盤收報27.8元，較招股價24.98元升11.3%。

牙科服務商美皓集團（1947）昨日以下限定價0.84元首掛，開市報0.76元，曾低見0.69元，跌幅達17.8%，收報0.72元，全日跌14.3%，成交額為5160萬元。美皓一手為5000股，未計手續費，每手蝕600元。

美麗田園通過上市聆訊

另外，港交所資料顯示，內地醫學美容公司美麗田園已通過上市聆訊，聯席保薦人為摩根士丹利、海通國際和華泰國際。美麗田園上半年收益7.34億元（人民幣，下同），按年跌12.3%；純利為1512.3萬元，按年跌84.4%。集團解釋因疫情反覆，包括上海實施嚴格封城措施。集團預計集資額將作擴張服務網絡，計劃於2023年、2024年、2025年及2026年分別增設25間、30間、30間及30間直營店；用於新一線城市擴展及升級醫療美容服務等。

[新股]