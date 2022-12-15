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港股ESG評分跌 地產建築業最傷 恒指公司：環境政策有改善 惟追不上全球進度

標籤：經濟

【明報專訊】恒指公司昨日發布ESG（經濟、社會和管治）的年度檢討，針對2021年的表現，484間在港上市恒生綜指成分股企業的ESG評分為53.3分，按年下跌2分。（見圖）其中地產建築業的ESG評分，在12個行業分類錄按年跌幅最大，按年跌3.9分至54.4分，而排名亦從第4位跌至第6位，為拖累港股ESG評分的主要行業。恒指公司指出，主要是由於去年房地產行業出現流動性問題，引發對業內公司治理的擔憂。

明報記者 歐陽偉昉

恒指公司亦針對1499間合資格經滬深股通北向交易的A股公司進行ESG評分，本年度評分為41.7分，按年下跌0.9分。就各個核心指標而言，港股和A股在「環境」的評分下降較多，恒指公司發言人表示，雖然企業在環境政策普遍有改善，不過國際對納入氣候變化和達至淨零目標要求提高，在今年度ESG評分亦加入相關要求，企業未能跟上因而拖低評分。

近3年恒指ESG指數跌幅小於恒指

報告亦顯示根據ESG評分調整比重的恒指ESG指數，最近3年恒指ESG指數跌23%，亦較恒指26%跌幅為佳。發言人指出，電訊、公用事業等國企，在ESG披露較資訊科技等新經濟股為佳，ESG評分較佳提高在ESG指數的比重，而這些公司在過去兩年下跌較小。ESG評分亦反映企業管治質素、控制潛在行業監管風險能力，減低企業盈利的波動性。

目前恒指公司旗下共有18隻與ESG相關的指數，截至上周一（5日），與ESG指數掛鈎的交易所買賣基金（ETF）共有4隻，資產管理總值約10億港元，相對追蹤恒生指數ETF在截至11月底的資產管理總值為189.8億美元（約1480億港元）。

致同：77％大型綜指公司未做妥氣候披露

致同（香港）會計師事務所昨日亦公布企業管治調查報告，港交所要求上市公司在氣候相關的披露，自2025年起必須符合「氣候相關財務披露工作小組（TCFD）」的建議，不過調查顯示，大多數公司未有考慮可能發生的各個不同氣候相關情景，因此有77%大型恒生綜指公司，未有遵守TCFD的所有建議和就相關建議披露資訊。該行副管理合伙人夏其才認為，ESG已經成為新常態，企業應積極進行ESG轉型，隨着ESG的問責及透明度日漸受到重視，公司必須提供準確、完整及可靠ESG資料，因此建議企業聘請第三方獨立鑑證其ESG報告，提升披露資料的可信度。

另外，研究機構Global ESG Monitor發表報告，表示恒指成分股企業在非財務報告透明度，平均得分為57分，在歐美和亞洲十大股市排名中下。