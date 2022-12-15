調查：近半港人對未來樂觀

港較全球平均數低2個百分點

據富達國際《2022年全球情緒調查》顯示，感樂觀的全球平均數為51%，香港較此低2個百分點，並明顯較大部分亞洲地區為低，其中印度感樂觀的有64%，新加坡有60%，香港較這兩國低約10個百分點。

觀乎各地大眾財務，表示入不敷支的受訪者較去年增加，達34%，表示量入為出的受訪者則減少，達39%；其中香港人較其他地區善於控制開支，有47%香港人表示量入為出，表示入不敷支的只屬少數。大部分有負債的香港人指，今年借貸水平不變或減少，負債增加的只佔少數。

香港人投資意向普遍放眼長線，有三分之二的受訪者表示過去半年投資有加碼，當中逾25%表示，有信心長遠經濟將復蘇或增長；過去半年加碼投資的，又以20至38歲的年輕一族和每月收入8萬元以上者較多。

48%人認為退休儲備低於預期

此外，與去年相比，多了不少受訪者料須延遲退休，50歲以上人士中，有27%有此想法，按年多9個百分點，但計劃提前退休的僅得9%，較去年大減11個百分點；計劃延遲退休的原因，有48%受訪者認為是退休儲備低於自身預期，有39%希望享受工作並期望工作年期可以更長。

本年度調查於中國內地、香港、新加坡、日本、澳洲等17個市場進行，訪問逾2萬名受訪者，旨在深入分析各地大眾對其財務、健康、工作和生活的看法。富達國際總結，今年大部分受訪者對自身工作、社交生活均較去年調查感覺良好，惟對財務狀况不太樂觀。