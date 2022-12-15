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蘋果應對歐盟新法 研開放第三方Apps

【明報專訊】彭博引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）正研究允許歐盟用戶在iPhone及iPad安裝第三方應用程式商店軟件，意味歐盟範圍內的蘋果用戶，未來毋須透過蘋果App Store，也可下載第三方軟件，有望避過蘋果徵收最高30%的「蘋果稅」。據稱，相關變動最快明年新版作業系統iOS 17及iPadOS 17 引入，以應對近期生效的歐盟《數碼市場法》（Digital Markets Act, DMA），科技巨企須在2024年首季遵守相關法規。隨着美國等地也在推動類似立法，有可能對蘋果迅速增長的服務業務構成威脅。蘋果股價早段微升。

最快明年iOS 17引入

DMA適用於市場估值至少750億歐元（約6207億港元），並在歐盟範圍內每月擁有至少4500萬用戶的科技巨企。據稱蘋果正研究即使第三方軟件透過App Store以外渠道下載，也要遵守蘋果安全規定，例如第三方軟件仍要獲蘋果認證，而認證過程需要收費。

消息稱，蘋果尚未決定是否允許第三方軟件引入第三方支付系統，例如允許用戶透過「應用程式內購買」，訂購旅遊軟件提供的服務。此外，蘋果也面臨開放其近場通訊（NFC）技術的壓力。目前NFC僅應用於蘋果錢包和Apple Pay。若一家企業屢次違反DMA，罰款可高達其全球年收入兩成，這意味蘋果的最高罰款可達800億美元。不過分析指出，App Store佔蘋果總收入6%，而歐洲對此的貢獻可能不到2%，預期蘋果可吸收相關損失。

英上月通脹高位回落

聯儲局凌晨公布議息結果前，美股三大指數輕微向上。此外，英國通脹由41年高位回落。11月消費物價指數（CPI）按年升10.7%，升幅較預期低0.2個百分點，並較10月的11.1%升幅顯著回落，與美國及歐元區近期通脹增長放慢的趨勢配合。

（綜合報道）

[國際金融]