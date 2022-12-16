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梁鳳儀「坐正」 成證監首位女CEO 接替歐達禮 歷任財庫局金管局近20年

【明報專訊】證監會現任副行政總裁梁鳳儀，獲特首委任為該會行政總裁，為期三年。由明年1月起接替提前離任的歐達禮。梁將成首名證監會女性CEO，更為首名土生土長港人證監行政總裁，亦是10多年後再由華人執掌證監會。梁歷任政府財經事務及庫務局及金融管理局要職，對不同監管範疇熟悉成為她的優勢。現時梁鳳儀兼掌中介機構部，惟近期她就處理問題上市公司、虛擬資產交易零售化等不同範疇重大議題頻發言，已全面主導證監會主要監管工作及市場發展路向。

明報記者 陳偉燊

梁鳳儀自2018年以來一直擔任歐達禮副手。在加入香港證監會前，她在財庫局及金管局任職近20年。在此之前，她亦曾在《亞洲華爾街日報》擔任記者10年。她在證監會經歷多年浸淫，近期更涉足多個主要議題，例如開發人工智能識別潛在失當行為、跟進大手交易、處理問題上市公司，甚至虛擬資產交易零售化等，並對外發言及闡述監管機構立場。反之將離任的上司歐達禮漸趨低調，因此在獲今次委任前，她已主導證監未來發展關鍵工作。

梁鳳儀：將加倍努力

對於政府委任梁接替歐達禮出任證監會行政總裁，證監會主席雷添良表示：「梁女士憑藉其視野及遠見、淵博的監管知識和敬業樂業的態度，一直備受同儕、同僚和相關持份者敬重。她在處理高度複雜的監管事宜和倡導監管措施方面，成績斐然。」

即將履新的梁鳳儀表示，深感榮幸能擔任證監會的下一任行政總裁，很期待與證監會全體同事和董事局緊密合作，並在歐達禮11年任內卓越領導所奠定的成功基礎上，繼續向前邁進。她續稱，證監會已成立逾三十載，未來將加倍努力，繼續保持該會作為世界級市場監管機構的地位。

香港證券及期貨總會表示，歡迎及祝賀梁鳳儀獲政府委任為證監會行政總裁。該會稱，梁鳳儀現時作為證監會副行政總裁，在維護市場質素及推動市場發展中擔當重要角色，其對香港金融市場及證監會的運作均具備廣泛知識及深厚經驗，是證監會行政總裁的最佳人選。祈望梁鳳儀上任後能繼續與業界保持溝通，深入了解目前業界的發展情况，聆聽從業人員的心聲。

業界：盼聆聽從業員心聲

證券商協會主席陳柏楠對於梁鳳儀接掌證監會行政總裁表示歡迎，直言：「非常歡迎有香港人出任（證監會）行政總裁，過去幾年，已與她（梁鳳儀）保持溝通，希望將來可以平衡（市場）發展及監管。」他說，監管固然重要，但是後疫情時代，業界也需要發展，只能寄望2023年會更好。