moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

疫情拖累 內地零售工業固投遜預期

【明報專訊】內地疫情上月起大爆發，經濟數據持續走弱。據國家統計局公布，內地11月社會消費品零售總額按年跌5.9%，差過預期的跌4%；全國規模以上工業增加值增2.2%，亦較預期增長3.5%為低（見表），兩項均是6月數據回暖以來後新低。今年首11月全國固定資產投資增加5.3%，亦差於預期增長5.6%，是2021年12月以後最低的增速；全國房地產開發投資12.38萬億元（人民幣，下同），按年下降9.8%；其中，住宅投資9.4萬億元，按年下降9.2%。

社會消費品零售額跌5.9%

在連環以「三箭齊發」、「16招」救市後，國統局的70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按月下降城市有51個，比10月減少7個，按年下降則有51個，數量按月持平。《華爾街日報》據國家統計局公布的數據計算出，11月中國70個大中城市新建商品住宅均價按月下降0.25%，並較10月跌0.37%有所收窄。此外，11月城鎮調查失業率上升至5.7%，是5月報5.9%後的新高。

投行高盛指出，11月的中國經濟活動增長普遍下行兼低於市場預期，反映了重新放寬防疫初期對經濟的負面影響。當中11月工業增加值增幅較10月5%增長顯著回落，主要受計算機和汽車產量增長放緩所拖累，部分原因是近期供應鏈中斷和需求疲軟。

固定資產投資增速在11月顯著下滑，是廣泛受到疫情惡化和出行減少，限制了政策持續刺激的傳導效果。受汽車和網購銷售增長下滑拖累，11月零售銷售增長顯著下降。高盛指出，最近將其基準情景預測轉為「有效重新開放」以反映政府對感染個案上升的反應迅速轉變。結合昨日數據，高盛將2022年第四季的GDP按季年率化後增長預測從之前的增長1.2%下調至跌4%，並意味全年GDP增長預測從3%下調至2.6%，以及將重新開放的正面影響由原來的2023年第三季提前至第二季，並調升2023年全年GDP增長由4.5%至5.2%。

高盛降全年GDP預測至2.6%

至於國泰君安則指出，首11個月民間固定資產投資增速為1.1%，略低於預期，主要受到11月國內部分地區疫情反覆影響。該行又指，雖然11月出台多項支持房地產企業的有力措施，但認為房地產企業將以減債及加強現金流管理為主而減少投資，預計2022年全年房地產開發的投資增速將按年跌5%至10%。