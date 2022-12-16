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市况回升 強積金總資產重上萬億

【明報專訊】早前投資市場波動，強積金表現不似預期。積金局昨公布，截至今年9月底數據，累積資產跌破萬億錄9650億元，按年大跌逾17%，並為2020年3月以來最低季度數據，全港打工仔兩年多以來供款全被蒸發。不過，隨近期市况開始改善，至11月底強積金總資產值已回升至1.04萬億元（見圖）。由9月底至11月底期間，強積金制度錄得7%淨回報。

永久離港申索個案按年減8%

截至9月的半年內，強積金淨資產值由4月初1.12萬億元跌至9月底的9649.78億元，期內總淨供款為273.58億元，期內蝕1832.47億元，淨回報率為負16.1%。與過去一年相比，強積金各類基金投資全錄虧損，其中股票基金跌幅最大，大跌27.4%，其次為混合資產基金，跌22.5%，僅強積金保守基金按年持平，未有錄得虧損。

今年第三季以包括退休在內等不同理由提取強積金的申索總數為5.79萬宗，按季增加10%。當中第三季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為8600宗，與上季數目相同，但較去年同季減少8%，涉及金額21.77億元，按季增3%，按年減少16.4%。積金局表示，以永久離港為由的申索個案並不等於移民個案，以此理由申請提取強積金也包括申請人返回其原居地，例如非本地僱員結束在港工作，或移居內地生活。

發言人表示，受惠於近期投資市場表現改善，雖然強積金總資產在2022年第三季一度下跌，但截至11月底，強積金總資產值已回升。過去十年間，強積金總資產值增加134%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為1.7%。截至2022年11月底，自制度實施以來的年率化淨回報率為2.3%。