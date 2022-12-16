港銀再加息0.25厘 3個月三度加P 分析：美息率未見頂 料港下季再調高兩次

明報記者 歐陽偉昉

匯豐同時將港元活期儲蓄利率上調0.25厘至0.625厘，今日起生效。該行指來年會密切留意外圍環境變化而調整利率，大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。渣打、中銀香港（2388）、恒生（0011）和東亞（0023），亦跟隨上調港元最優惠利率和活期儲蓄利率0.25厘。

余偉文：港元拆息將處較高水平

金管局總裁余偉文表示，市場預期美元拆息仍有上升空間，加上本地季節性需求和股市暢旺，增加港元資金需求，料港元拆息往後一段時間或處於較高水平。對於聯儲局會否進一步加息至5厘以上，或維持高息多長時間，則視乎美國通脹能否回到2%目標，聯儲局已表示仍需一段時間，目前美國服務業、租金和薪金通脹維持高企，他認為之後可多留意相關表現。

聯儲局最新利率點陣圖預示，明年底美息將升至5厘至5.25厘區間，臻享顧問董事總經理王良享認為，聯儲局是有意調高加息的預期，因為今次加息幅度放緩，當局不希望市場視為之為利好消息提振股市、樓市，令通脹更難收緊，他認為明年聯儲局首季兩次會議各加0.25厘後，經濟未能再支持進一步加息。不過若要在明年掉頭減息，要美國經濟大幅衰退，目前機會不大，所以他認為，明年本港銀行最優惠利率在明年初會再加兩次，但至2024年才有機會回落。

王良享指目前港銀加P主要用作調升H按實際利率，大行在現水平或不想上調太多，而改以上調新造H按鎖息上限。王良享預期，2月港元最優惠利率仍會上調0.25厘，3月有機會縮至0.125厘，最多升至6.125厘，全年維持該水平。

企業融資成本增 惟通關威力更大

星展香港經濟師謝家曦認為，雖然高息加重融資成本，影響企業業務投資，不過內地經濟重啟，並有機會提早至明年初與香港免檢通關，對本港經濟提振作用更大。該行料銀行為維持與港元拆息息差，最優惠利率在明年首季會升至6厘。