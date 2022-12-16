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儲局委員料明年再加0.75厘 為減息潑冷水

【明報專訊】美國通脹按年增幅連續兩個月降至近7%水平，緩和市場對明年加息預期。不過聯儲局公布的利率點陣圖顯示，19名公開市場委員會成員中，有10名預計利率區間在明年底會再升0.75厘，至5厘至5.25厘區間，7名委員更料加息至5.25厘以上，與市場對明年下半年開始減息預期不同。聯儲局主席鮑威爾昨日在議息後記者會表示，在確信通脹可持續地向2%靠近前，當局不會考慮減息，在一段時間內仍會保持緊縮貨幣政策。

聯儲局昨日亦上調作為通脹指標的個人消費支出物價指數（PCE）預期，至明年底按年升3.1%，高於政策目標的2%。當局亦將明年底美國失業率的預期，上調0.2個百分點至4.6%（見表1）。

鮑威爾指出，雖然通脹近月回落但數據仍在高水平，若工資增長未降低，勞工密集型服務的通脹仍會上升。雖然在商品和住屋有改善，但其餘部分沒有太大進展。若金融情况未能反映聯儲局收緊政策的效果，當局會在更長時間將利率升至更高水平。

專家：美經濟強勁令人意外

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，目前美國經濟似乎對加息不太敏感，勞動力及房地產市場維持強勁，經濟依然強勁令人意外，認為聯儲局或在下次2月會議再加息0.5厘。瑞銀則維持美息在明年最多升至4.75厘至5厘的預期，不過聯儲局點陣圖上移，顯示有較大加息風險。

不過，交易員未有調高加息預期，據芝商所FedWatch工具顯示，議息結果公布後，至明年底利率升至5厘以上機會率只有2.3%，預期在4厘至4.75厘區間的機會較高，交易員亦大多預期美息在明年中於4.75厘至5厘見頂（見表2）。

Stifel Nicolaus首席經濟學家Lindsey Piegza則指出，市場偏向相信通脹表現會較聯儲局預期更理想，不認為聯儲局會加息至高於預期的水平。