moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

科技股累恒指跌304點 成交三周新低

【明報專訊】美國聯儲局調升明年美息預測約半厘至5.1厘，預示明年減息機會微。港股昨日以息口敏感藍籌科技股領跌大市，恒指最多跌逾400點，收市跌304點或1.55%至19,368點，跌市成交亦縮減至約千億元，為三周以來新低。

截至今晨零時，恒指夜期報19,404點，高水36點。

昨日大市成交縮減至1056億元，是11月25日以來最低。北水則趁跌市買貨，昨日合計淨流入19.01億元，當中以盈富基金（2800）及恒生國指（2828）兩隻港股ETF最受青睞，分別有10.31億元及7.34億元北水淨買入，騰訊（0700）則捱沽，昨淨流出4.37億元。

「ATMXJ」昨日均跌2%至4%不等（見表），阿里巴巴（9988）收市跌逾4%至85.9元。港銀亦普遍下跌，東亞（0023）收市跌2.6%至9.29元，中銀香港（2388）、匯控（0005）齊跌逾1%。內需股繼續回吐，申洲國際（2313）昨跌4.68%，收報79.5元，是跌幅最大的藍籌；九毛九（9922）及海底撈（6862）分別跌1.75%及1.42%。

內地數據欠佳 明年企業盈利堪憂

亨達財富管理董事總經理姚浩然指出，昨日除了美聯儲議息的因素，內地經濟數據亦表現一般，令市場更憂慮明年初企業盈利情况。他表示，港股累積重大升幅後近日有一定整固，如能企穩在19,000點以上，整體方向未變，加上美元較弱時有資金流入港股，亦可利好表現，料在內地與香港公布通關之前，恒指將在20,000點附近上落，惟正式落實通關後有可能迎來反高潮。

他又稱，現時成交縮減至千億元令大市向上動力較弱，相信投資者亦抱着臨近假期的心態，不過如果大市有明確方向或大幅波動將帶動成交，成交如增至1500億至1600億元動力會較大。