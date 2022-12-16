安永料港明年IPO回暖 籌逾2000億

特專科企上市機制料明年第二季落實

安永會計師事務所審計服務合伙人賴耘峯預計，明年在加息步伐放慢、內地疫情改善等情况下，香港IPO集資額有望超過2000億元。他又稱，此集資額估算已相對保守，未有計及潛在的超大型IPO，如有集資800億至1000億元大型新股上市，明年集資額可達至3000億元。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，特專科技公司上市機制料於明年第二季落實，由於內地科創公司研發成本高，惟A股上市等候時間較長，落實後將吸引更多企業來港上市，至第二年更有望迎來爆炸性增長。不過他表示，現時《第18C章》的上市要求門檻過高，特專科技公司市值必須達到80億元，最理想可調整至與《第18A章》上市門檻一致，相信門檻愈低、來港上市的特專科技公司愈多。

他又稱，即使中美審計協議報告結果態度溫和，仍未能令中概股安心到美國上市，相信會繼續回歸香港市場。對中概股而言，來港亦可提高認受性，再考慮回A的可能，亦有助延長投資時間，吸引更多區域的投資者。

3新股掛牌 榮辱互見

此外，昨日有三隻新股首掛，惟表現各異，衛龍（9985）收市報10.02元，較上市價10.56元潛水5.11%，不計手續費一手200股帳面蝕108元；步陽國際（2457）收市報0.3元，較上市價低40%，一手5000股帳面蝕1000元；思路迪（1244）表現最佳，收市報31.45元，較上市價24.98元升25.9%，一手帳面賺3235元。

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