moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

必理痛需求突急增 Haleon已作調配

【明報專訊】英國葛蘭素史克（GSK）分拆出來的消費健康公司Haleon（英：HLN）指，除了傳統面向全球市場的產品舒適達、善存及必理痛等的銷售繼續保持之外，該集團亞太區總裁蔡寶光指出，他們尚可以引入創新產品，及在現時亞太區營養健康市場滲透率仍低時，推出益生菌等新產品強化市場發展。現時包括中港在內的亞太區約佔集團銷售22%，展望明年，集團冀整體銷售續按年增長4%至6%。

推維他命益生菌攻長者市場

雖然隨着內地開始逐步放寬防疫管控措施，觸發當地市場對Haleon個別產品如必理痛等需求突然急增，致短時間供不應求，但是據了解該公司已作出調配滿足市場的需求。蔡寶光表示，該集團除了傳統止痛藥領先行業，為市場熟悉，仍會繼續發展其他範疇如口腔健康及營養健康。隨着亞太區如中港市場出現人口老化，集團會推出多元維他命及三合一益生菌等產品，及向市場貫輸自我健康管理概念，尋求市場細分，藉此建立發展空間。

蔡寶光稱，Haleon會在例如舒適達及必理痛的產品系列，開發創新配方的產品，回應市場需求。儘管面對通脹，他強調，會平衡消費者、股東及成本因素，及在地經營國家的通脹，去調整價格。截至9月底，Haleon在亞太區已將產品售價提升2.9%，其在亞太區的銷售則按年增長11.2%。