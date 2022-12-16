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歐加息半厘 明年開始縮表 拉加德料未來利率高於預期

【明報專訊】美聯儲放慢加息步伐後，歐洲央行、英倫銀行及瑞士央行昨亦宣布將加息幅度收窄至半厘，符合市場預期。雖然加息幅度收窄，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）預示，未來利率水平將高於市場預期，並首次公布量化緊縮措施，以遏抑仍處於雙位數的通脹升幅。由明年3月起，歐洲央行不會再把資產購買計劃（APP）的到期證券全部本金進行再投資，令APP的債券投資組合規模逐步縮減，預計在明年第二季度末前，平均每月下降150億歐元（約1242億港元）。此後的量化緊縮進度將在其後再訂，相關詳情將在明年2月的會議交代。

聯儲局上調利率峰值預期（詳見B4版），加上美國零售消費轉弱，11月零售銷售額按月跌0.6%，跌幅是11個月以來最大，令市場憂慮加息對經濟的影響。美股3大指數早段下滑，道指跌700點，標普500指數及納指跌逾2%。美國10年期國債孳息率跌穿3.5厘。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌2.7%。

憂加息損經濟 道指曾跌700點

隨着美國、英國及歐元區的通脹升幅收窄，多家主要央行昨放慢加息步伐，但強調加息仍會持續。歐洲央行昨將3大關鍵利率的升幅，收窄至半厘，將隔夜存款利率上調至2厘，主要再融資利率上調至2.5厘，邊際貸款利率上調至2.75厘。不過歐央行表示，由於通脹前景大幅上修，預計利率將繼續「穩定」上調，使利率維持在足以限制需求的水平，遏抑通脹上升。

歐洲央行行長拉加德表示，應期望在一段時間內，歐洲央行繼續以半厘的幅度加息。她形容加息之路仍然漫長。交易員增加對歐洲央行加息的押注，預計隔夜存款利率明年將達到3厘的峰值，此前預期為2.93厘。但拉加德表示，金融市場未充分考慮到借貸成本需上升多少才能遏抑通脹，預示加息幅度將大於市場預期。歐元兌美元升0.2%，升至1.07。

英加息0.5厘 料經濟長期衰退

英倫銀行昨將基準利率上調至3.5厘，為2008年底以來最高。英倫銀行的聲明指出，勞動力市場仍然緊張，證據顯示英國的價格和工資增長壓力可能持續更久，因此有理由進一步採取「強而有力」的貨幣政策回應。不過英倫銀行昨天9名委員當中，6人支持加息半厘，1人傾向加息0.75厘，另有兩人投票支持維持利率不變，反映部分委員對經濟轉弱之際持續加息感到猶豫。

兩名反對加息的委員認為，現在是時候「完全停止加息」，因為迄今的收緊措施已「足夠有餘」，並足以讓通脹回復至2%的目標水平。市場形容，這是「鴿派」的加息，英鎊兌美元在議息結果公布後跌逾1%，跌穿1.23，兌港元低見9.56。

英倫銀行最新預計，英國GDP將在第四季下滑0.1%，較11月預期的0.3%跌幅有所收窄。英國家庭消費仍然疲軟，多數房地產市場指標繼續轉弱，投資意向調查也進一步走弱。英倫銀行預期在加息情况下，英國經濟將長期處於衰退，通脹預計在短期內保持高位，並會在明年中開始急劇下降，預計在第2至第3年的預測期低於2%的目標，這主要由於能源價格將見頂回落等因素。

（綜合報道）

[國際金融]