葉創成：小輪似麥巴比 領展如美斯

【明報專訊】世界盃賽事近日如火如荼上演，雖然筆者不算是標準足球迷，只看了幾場直播，大部分賽事只看精華，但對於後日決賽由新晉球王麥巴比掛帥的衛冕冠軍法國硬拚一代球王美斯領軍的阿根廷，仍然十分期待；在筆者看來，過去一年多次增持、至今賺逾兩成的香港小輪（0050）便似麥巴比，自2005年11月上市以來一直長揸、過去17年價格升幅及派息累積回報近8倍的領展（0823）則似美斯。
上屆2018年世界盃、年僅19歲的麥巴比已憑着突出表現帶領法國封王，當年在16強以4比3擊敗阿根廷一役4分鐘內連入2球，成為世界盃歷史上第二位單場入兩球的20歲以下球員，比肩巴西球王比利。今屆世界盃麥巴比同樣光芒四射，令筆者印象深刻的是，在分組賽面對防守力強的丹麥仍能夠獨取兩球帶領法國以2比1取勝；槍打出頭鳥，麥巴比在八強及四強分別對英格蘭及摩洛哥時已被對方嚴密防守，未能再有入球，但在對摩洛哥一役仍能交出兩個助攻帶領法國以2比0取勝，盡顯身價。
筆者憧憬香港小輪股價表現如麥巴比，背景是集團上月21日發表通告，預期今年盈利按年增長逾9倍至不少於11.8億元，主要由合營項目「帝御」（屯門青山公路-青山灣段8號）的已售出住宅單位交付予買家，物業銷售收益確認為盈利。筆者過去一年已多次推介香港小輪，正如料麥巴比不會只捧2018年一屆世界盃一樣，期望目前現金充裕的香港小輪也可藉地價低迷吸納優質土儲，發展另一個像帝御般成功的項目，再次為股東帶來理想回報。
至於現年35歲美斯，在今屆世界盃亦光芒四射，四強領阿根廷3比0擊敗克羅地亞一仗，便射入了12碼及交出精彩助攻。美斯在2004至2005年球季加盟巴塞隆拿，跟着10多年為該西班牙班霸贏得多個聯賽及歐聯冠軍，個人亦多次獲選「世界足球先生」，榮譽滿載，只差一個世界盃冠軍，一代球王的履歷便屬完美。
筆者在領展（當時名為領匯）於2005年11月招股時，「全家總動員」認購，發售價為10.3元，本港居民有5%折扣，即折扣後認購價僅9.78元；過去17年領展累計每單位派息近31元，以昨日收報55.75元計，價格升幅亦逾4.5倍，即派息連同價格升幅累積回報近8倍，是筆者過去多年以來其中一項最成功的投資，對領展亦頗有感情。
不過，值得注意的是，在2006至2019年截至3月底止財年，領展主要藉着資產提升計劃（Asset Enhancement Initiatives，AEI）優化旗下本港公屋居屋商場，並且出售質素較差的商場套現、投資回報更佳的項目，帶動每股盈利及派息期內平均每年增長近一成，引領股價曾勁升近9倍，2019年7月最高報99.8元。向前望的話，筆者料領展以上述模式來推動盈利及派息增長的日子已經過去，未來將慢慢變成盈利及派息穩定的收息工具，事實上，該房託過去3年多以來已由估值下調拖累價格明調調整。