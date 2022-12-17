退市威脅降 未帶動中概股集體升 美PCAOB：審計問題未結束 瑞信指釋放價值

【明報專訊】中概股有望解除在美退市危機，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）周四晚表示，有史以來首次完全取得對在美國上市的中概股做全面檢查和調查的授權。不過消息對在港上市中概股股價支持有限，且PCAOB主席重申表明，只是確認能全面獲取中概股審計底稿等資料，不代表中概股審計問題已結束，惟大行瑞信唱好，指消息有助釋放中概股價值，認為中概股將擁有吸引的風險回報。
昨日在港上市的中概股升跌參半，阿里巴巴（9988）、京東（9618）等龍頭股收市升幅收窄，最終分別升0.64%及1.53%；嗶哩嗶哩（9626）收市跌2.46%至178.7元，網易（9999）、百度（9888）亦跌近1%，分別收報110.2元及112.5元（見表）。
據外電報道，PCAOB在9月至11月共派出30名人員來港，需時較預期長三周，其間中國官方機構沒有參與，與PCAOB在其他地方首次作審查的情况一致，發現許多潛在問題，當局將於明年發表審查報告。主席Erica Williams指出，現時只是工作的開始，尚未達至核查及調查的完結階段，正在制定計劃，明年會繼續派員做常規調查工作。中國證監會昨日就指，注意到美方發表報告和公開表態，歡迎美國監管機構基於監管專業考慮重新作出的決定，期待與美方在總結前期合作經驗的基礎上，繼續推進今後年度審計監管合作。
瑞信發表研究報告指出，PCAOB報告可消除中概股即時退市的風險，即使美國審計監管機構為進一步行動留下空間，不過口吻相對積極，預計美方定期進行審計檢查將變成一個恒常做法。該行表示，隨着內地重開及更加集中經濟發展，未來投資者可聚焦在行業基本面，監管帶來的估值折讓已逐步收窄，認為中概股擁有吸引的風險回報。
光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，中概股早前因政策監管、行業特性等負面因素而累積一定跌幅，PCAOB消息出台後周四晚恒指夜期及盤前交易即有異動，對股價亦有刺激作用，惟被美股表現拖累而抵消利好因素。
他續稱，市場過去投資時最擔心中概股需強行退市，近月亦有大型國企主動申請退市，不過現時已消除強行退市的不明朗因素，預料政策面上更為正面，相對更利好只在美國上市的中概股。