退市威脅降 未帶動中概股集體升 美PCAOB：審計問題未結束 瑞信指釋放價值

明報記者 蕭嘉聰

昨日在港上市的中概股升跌參半，阿里巴巴（9988）、京東（9618）等龍頭股收市升幅收窄，最終分別升0.64%及1.53%；嗶哩嗶哩（9626）收市跌2.46%至178.7元，網易（9999）、百度（9888）亦跌近1%，分別收報110.2元及112.5元（見表）。

中證監：續與美推進審計合作

據外電報道，PCAOB在9月至11月共派出30名人員來港，需時較預期長三周，其間中國官方機構沒有參與，與PCAOB在其他地方首次作審查的情况一致，發現許多潛在問題，當局將於明年發表審查報告。主席Erica Williams指出，現時只是工作的開始，尚未達至核查及調查的完結階段，正在制定計劃，明年會繼續派員做常規調查工作。中國證監會昨日就指，注意到美方發表報告和公開表態，歡迎美國監管機構基於監管專業考慮重新作出的決定，期待與美方在總結前期合作經驗的基礎上，繼續推進今後年度審計監管合作。

瑞信：中概股風險回報吸引

瑞信發表研究報告指出，PCAOB報告可消除中概股即時退市的風險，即使美國審計監管機構為進一步行動留下空間，不過口吻相對積極，預計美方定期進行審計檢查將變成一個恒常做法。該行表示，隨着內地重開及更加集中經濟發展，未來投資者可聚焦在行業基本面，監管帶來的估值折讓已逐步收窄，認為中概股擁有吸引的風險回報。

光證：利好刺激被美股抵消

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，中概股早前因政策監管、行業特性等負面因素而累積一定跌幅，PCAOB消息出台後周四晚恒指夜期及盤前交易即有異動，對股價亦有刺激作用，惟被美股表現拖累而抵消利好因素。

他續稱，市場過去投資時最擔心中概股需強行退市，近月亦有大型國企主動申請退市，不過現時已消除強行退市的不明朗因素，預料政策面上更為正面，相對更利好只在美國上市的中概股。