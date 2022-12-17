中概股續來港 BOSS直聘下周四介紹形式上市

【明報專訊】在美上市的中概股繼續來港掛牌，看準科技（BOSS直聘）（2076；美：BZ）公告將以介紹形式來港作雙重主要上市，是今年第五隻回流不涉及招股集資的較大市值的中概股，預期於本月22日（下周四）在港交所掛牌；另昨日再有兩隻新股開始招股，令同期合共有四隻新股公開招股。