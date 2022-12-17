彭博：蔡崇信擬減持阿里 市值20億 騰訊遭Naspers再沽貨套3億

蔡崇信減持約佔持股8%

另外，騰訊控股南非大股東Naspers（南非：NPN）今年6月底宣布「無上限」減持後，兩度披露其股權變動。根據港交所（0388）文件顯示，Naspers周二（13日）進一步出售99.3萬股騰訊，持股比例由27%降低至26.99%。由於持股比例跨越一個百分比，故Naspers需要披露其股權變動。以Naspers每股平均作價320.028元計算，今次減持套現約3.18億元。騰訊昨天收報316.8元，跌0.3%。

Naspers旗下仍揸8202億元騰訊

翻查資料顯示，Naspers旗下、直接持有騰訊股份的Prosus（歐：PRX）於今年9月，確認沽出111.5萬股騰訊，持股量由28.01%下降至27.99%，觸發披露責任；當時每股作價303.9786元，套現約3.39億元。對比近兩次的股權披露，Prosus利用約3個月時間，減持1%或1.03億股騰訊；最新持股量25.89億股。以騰訊昨天收市價計算，Prosus持股市值仍高達8201.95億元。