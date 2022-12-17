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中小型銀行相繼加P 上調0.25厘

【明報專訊】繼日前四間大型銀行宣布上調最優惠利率（P）後，中小型銀行亦相繼加P。目前已宣布加P的銀行至少增加至11間。除了四大行（匯豐、恒生、中銀及渣打）外，加P的中小型銀行包括東亞銀行（0023）、花旗銀行、上海商業銀行、星展香港、工銀亞洲、大新銀行（2356）及信銀國際，將上調最優惠利率0.25厘，由5.625厘加至5.875厘 。除星展香港於昨日起調整外，其他銀行均於下周一（19日）起變動。

港元儲蓄存息上調至0.625厘

隨着最優惠利率上升，港元儲蓄存款年利率亦有所調整，以上銀行的儲蓄存息由0.375厘上調至0.625厘，部分銀行如工銀亞洲及信銀國際戶口結餘需達5000元或以上，上商則需達1萬元或以上才獲存款息，惟星展香港維持0.3厘儲蓄存息。

港元拆息窄幅上落，用作H按參考指標的一個月銀行同業拆息跌4.14點子至4.80577厘；隔夜拆息跌23.18點子至1.82643厘；3個月期拆息升0.07點子至5.40786厘；6個月期拆息無升跌，報5.58286厘；12個月期拆息跌0.01點子至5.78488厘。

美國公布12月加息0.5厘後，港美息差進一步收窄，美元一個月期拆息報4.32629厘，港美一個月期拆息利差僅為0.4795厘。