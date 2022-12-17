中小型銀行相繼加P 上調0.25厘

港元儲蓄存息上調至0.625厘

隨着最優惠利率上升，港元儲蓄存款年利率亦有所調整，以上銀行的儲蓄存息由0.375厘上調至0.625厘，部分銀行如工銀亞洲及信銀國際戶口結餘需達5000元或以上，上商則需達1萬元或以上才獲存款息，惟星展香港維持0.3厘儲蓄存息。

港元拆息窄幅上落，用作H按參考指標的一個月銀行同業拆息跌4.14點子至4.80577厘；隔夜拆息跌23.18點子至1.82643厘；3個月期拆息升0.07點子至5.40786厘；6個月期拆息無升跌，報5.58286厘；12個月期拆息跌0.01點子至5.78488厘。

美國公布12月加息0.5厘後，港美息差進一步收窄，美元一個月期拆息報4.32629厘，港美一個月期拆息利差僅為0.4795厘。