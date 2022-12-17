moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

港首批虛幣ETF上市 成交額共逾千萬

【明報專訊】亞洲首批虛擬資產ETF昨日港交所首日掛牌，由南方東英推出的比特幣期貨ETF（3066）和以太幣期貨ETF（3068）分別錄700多萬元及近400萬元成交，共約1117萬元，每手入場費約800元，各自平均每宗交易額不足5萬元，反映散戶參與者居多。南方東英表示，兩隻ETF分別獲得起始資金5389萬美元和1974萬美元，折合約共5.7億港元。

南方東英兩隻ETF上市價同為每基金單位約7.8元，開市同樣報7.77元。比特幣期貨ETF收報7.81元，升0.52%，交易宗數錄得150宗，平均每宗成交金額為4.86萬元，全日成交額729萬元。以太幣期貨ETF收報7.805元，升0.45%，交易宗數錄得84宗，平均每宗成交金額為4.62萬元，全日成交額388萬元。

平均每宗成交少於5萬 散戶居多

港府10月底發布虛擬資產政策宣言，宣布虛擬資產ETF可在港上市。事隔僅一個半月，已有兩隻相關ETF上市。財經事務及庫務局長許正宇表示，首批上市的虛擬資產ETF標誌香港證券市場新一頁，同時亦標誌香港正式容許買賣受到全面監管的虛擬資產產品，政府和證監會均歡迎優質的虛擬資產產品和發行人。

港交所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，兩隻加密資產ETF將首次在亞洲為投資者提供參與數碼資產投資機會，期待在未來幾個月將迎來更多主題式ETF和數碼資產新產品；受託人匯豐則表示，很高興能為該期貨ETF提供受託人服務，配合虛擬資產在逐漸融入主流金融體系，及受到妥善的監管下的產品創新。