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投行等送贈逾60花籃 廣東道罕見熱鬧

標籤：經濟

【明報專訊】香港封關3年，曾是內地豪客、自由行旅客購物熱點的尖沙嘴廣東道一帶變得人煙疏落，更顯得內地體育用品股李寧（2331）旗艦店開幕特別熱鬧。記者現場所見，由各界名人、商會、資本機構及投行送贈的逾60個花籃吸引不少市民駐足拍照，紛指「好耐無見過廣東道咁熱鬧、咁多花籃」。不過更值得留意的是，作為內地國產體育大牌兼去年晉身籃籌的李寧，逾半花籃均來自資本市場。

逾半花籃來自資本市場

在李寧旗艦店開幕前，各路投行包括外資行高盛、摩根大通、野村；內地銀行投行中信銀行國際、中國銀行（3988）、中銀香港（2388）、交銀香港、招銀國際等，以及李寧的商業拍檔如羅氏集團等所送的數十花籃早已在場列陣，引來不少市民圍觀，不少市民路經時更指「開舖都有J.P Morgan送花籃喎」。

事實上中港封關3年，港股由30,000點幾近腰斬，加上新股等市場淡靜，投行、金融機構要找生意亦不容易，故每逢有大型企業，特別中資公司開業時，往往爭相送贈花籃。

作為龍頭體育用品股的李寧近年除股價急升曾成「紅底股」及晉身藍籌，同系公司更逆市在資本市場多次做「Deal（交易）」，包括2020年5月李寧控股股東非凡中國（8032）伙羅正杰斥4662萬元收購羅家聖所持66.6%堡獅龍（bossini）（0592）權益，正式入主。其後非凡中國在高位兩次減持李寧，包括2021年5月及10月兩次配售李寧股份，套逾142億，首次配售代理為摩根大通，第二次為摩根大通及野村。非凡中國又在今年完成向私募基本萊恩資本（LionRock Capital）以5100萬英鎊收購英國鞋履老牌「Clarks」51%股權等，可算淡市奇葩。