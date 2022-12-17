moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

濠賭牌簽約 6博企承諾投資1188億

標籤：經濟

【明報專訊】澳門政府公告與6家博企簽署《澳門特別行政區娛樂場幸運博彩經營批給合同》，上述公司作出明確承諾在維持當地員工就業穩定、創設條件促進當地員工向上流動，以及未來10年批給期間的發展計劃及執行方案等方面。6家博企合共承諾投資總額1188億元（澳門元，下同），超市場預期，當中非博彩項目投資更是博彩項目投資金額的10倍。

博彩項目投資總額佔101億

6家公司合共承諾投資總額中，博彩項目投資總額101億元，非博彩項目投資總額佔比最多達1087億元，當中以金沙（1928）承諾投資額302.4億元最高（見表），合同批給期限均為10年，自2023年1月1日起生效。

澳門行政法務司長張永春表示，批給合同要求之一是開拓海外市場和非博元素佔比須超過50%，因為不希望博彩項目無限擴大，期望帶來更多表演、展覽等軟性項目，讓兩者可相輔相成地發展，從而促進經濟發展，具體將由公司親自交代；惟新牌照簽署前已發展中的項目不計算在內。他續稱，新博彩經營批給確定後，承批公司將按照投標時承諾，着力開拓外國客源市場及按計劃落實各項非博彩項目，重點圍繞會議展覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂等10個範疇。

新濠（0200）主席兼行政總裁何猷龍表示，公司承諾將於未來10年繼續與特區政府合作，推動澳門旅遊休閒業及可持續發展。此外，張永春表示，早前預備簽發新牌照時，衛星場有18間，現經過前期階段後，有11間衛星場過渡到新批給期，即由明年1月1日起共有11間衛星場獲准經營，當中9間是澳博（0880），銀娛（0027）和新濠（0200）各1間。