港上季信用卡交易額增9%

總交易量2.43億宗 按季增11.5%

截至第三季末，在市面流通的信用卡總數1961萬張，按季跌0.1%，按年升2.3%。交易總額中，1502億元或佔交總額77.7%為香港消費，353億元或佔18.3%為海外消費，78億元或佔4%為現金貸款。金管局指出，信用卡交易量及金額容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。

市面流通信用卡1961萬張 按季跌0.1%

今年第三季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量4597萬宗，按季增加4.6%，按年增加5.4%；總額則按季增加5.4%至696億元，按年減少3.4%。金管局表示，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，因此難以計算在市面流通的扣帳卡總數，而涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡交易量及金額亦會受季節因素影響。

此外，根據「增值」交易數據資訊顯示，第三季使用中的儲值支付工具帳戶總數6213萬個，按季跌1.2%，較去年同期跌5.3%。儲值支付工具總交易量約19億宗，按季上升6.9%，按年增加4%。總交易金額1513億元，按季下降4.4%，按年增加18.1%。