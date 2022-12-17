彭博：高盛擬裁多達4000人 美恐面臨衰退 服務業PMI連續半年萎縮

美聯儲等主要央行持續加息之際，經濟數據趨於疲軟。美國商業活動持續萎縮，12月服務業採購經理指數（PMI）初值降至44.4，是8月以來最低，且連續6個月萎縮，令市場憂慮經濟面臨衰退。由於製造商及服務供應商的產出大幅下降，12月綜合PMI由11月的46.4降至44.6。若撇除新冠疫情初期的經濟活動收縮，12月綜合PMI是2009年以來最惡劣的表現。此前公布的美國11月零售銷售額按月跌0.6%，是今年以來最大跌幅，也被視為經濟放緩的迹象。

歐12月綜合PMI續收縮

雖然歐元區12月綜合PMI初值的收縮幅度收窄，但仍連續6個月處於收縮水平。歐美股市午夜前續跌，美股3大指數早段下滑，道指跌逾300點，標普500指數及納指跌逾1%。

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）近年完成多宗收購，使高盛業務趨向多元化，但這導致高盛員工人數激增。今年第三季，高盛員工人數超過4.9萬，較2018年底增長34%。

隨着近期資產價格暴跌，耗費巨資發展的消費者銀行業務蒙受嚴重虧損。此外，金融技術的開支，以及架構整合等也導致成本流失，分析師預期高盛調整後的年度利潤可能下跌44%。高盛股本回報率在今年頭9個月為12%，低於其14%至16%目標，今年以來股價跌約一成。由於盈利目標難以實現，高盛籌劃中的裁員規模，超越了競爭對手近期傳出的裁員幅度。CNBC上周引述知情人士稱，摩根士丹利（美：MS）裁減了約1600名員工，相當於該銀行全球8.16萬名僱員的2%。

大摩匯控富國銀行齊瘦身

蘇德巍上周在一次會議表示，繼續看到支出方面的阻力，尤其是在短期內，目前已啟動一些削減開支計劃，高盛將保持靈活，並將調整公司規模，以配合發展機會。他此前曾透露，正縮減消費者銀行業務的發展目標，並審視其他業務，以控制員工人數，限制成本。

據彭博社本周早前報道，高盛決定從零售銀行業務裁減至少數百個職位，而最新的裁員超出高盛每年淘汰表現不佳員工的規模。此外，高盛已準備削減今年的獎金，即使是業績改善的部門，其獎金也面臨減少。

路透社本月初曾引述消息人士稱，匯控（0005）在其全球2000名高級營運經理中，裁員最多15%。此外，富國銀行（美：WFS）已裁減美國按揭貸款業務部門的數百名職員。

（綜合報道）

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