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IMF：加息拖累 亞洲樓價恐跌最多20%

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）發表報告，指亞洲多國住宅樓市經歷了新冠疫情期間的繁榮期後，目前價格走勢趨於平緩，部分市場的樓價甚至開始下跌。IMF警告，隨着環球主要央行持續加息，普通買家愈來愈難負擔供樓成本，令韓國等亞洲經濟體的樓市恐面臨5%至20%的下跌風險。

IMF指出，亞洲多個發達經濟體的住宅樓價，在新冠疫情爆發後受惠於央行寬鬆措施而急速上漲，例如韓國去年樓價經通脹調整升約20%，而日本和新加坡升約10%。部分發展中經濟體去年樓價也累積顯著上升，例如中國和泰國樓價升約5%。不過多國央行跟隨美聯儲持續加息，令樓市的升勢面臨逆轉。隨着息口不斷上升，亞洲業主的還款能力備受關注。目前置業需求開始降溫，亞洲部分地區今年樓價已面臨下行壓力。IMF預期，亞洲部分地區的樓市將面臨「重大調整」的風險。

明年全球經濟弱 樓市較今年差

IMF亞太部主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）表示，受環球經濟增長放緩及加息等因素影響，亞洲多國樓市似乎處於轉折點，疫情期間飈升的樓價愈來愈有逆轉的風險。斯里尼瓦桑預期，明年全球經濟環境仍然脆弱，預計通脹持續高企，金融狀况維持緊張，相信明年樓市比今年惡劣。

該IMF報告的合著者柏瀨健一郎則指出，為緩解供樓負擔能力的問題，政府可提供針對性措施，例如提供按揭貸款保險或擔保。

（綜合報道）

[國際金融]