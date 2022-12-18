加息陰霾不散 美股三大指數連跌3日 分析：未受外圍拖累 料港股短期企穩

明報記者 陳麗歡

英法德股指上周五均跌

恒指周五收報19,450點， 全日升0.42％。至於周五夜期表現不如本港當日表現，藍籌股ADR偏軟。與本港收市比較，美團（3690）ADR跌1.2％，騰訊（0700）ADR跌1％，匯控（0005）ADR跌1％，阿里（9988）ADR跌2.3％。外圍市况現跌勢，上周五英國富時100指數跌1.27％，美國標普500指數跌1.1％，法國巴黎CAC指數跌1.08％，美國納指跌0.97％，道指跌0.85％。

科技股表現個別發展，Meta（美：META）受投行上調投資展望，股價最多升6％，尾市回落，收市時升幅收窄至2.82％。蘋果（美：AAPL）跌1.46％，微軟（美：MSFT）跌1.73％。

馬斯克再沽貨 Tesla周五跌逾4％

Tesla（美：TSLA）創辨人馬斯克（Elon Musk）近日再度出售近2200萬股Tesla 股票，市價達36億美元，拖累Tesla股價。Tesla周五跌4.72％，收報150.23美元；該股過去5日累計跌近15％。儘管馬斯克未有公布出售持股原因，但市場普遍認為他套現資金支持Twitter營運。汽車中概股板塊則各別發展，小鵬汽車（美：XPEV）升1.7％， 理想汽車（美：LI）微升0.1％，蔚來（美：NIO）跌2.4％。

分析：料恒指未能衝破20000點

以過去3日表現方面，美國納指挫4.16％，其次法國巴黎CAC指數跌4.13％，德國DAX指數跌3.92％，恒指升1.14％。第一上海首席策略師葉尚志表示，儘管加息陰霾存在，但受惠香港和內地防疫政策放寬利好消息推動，港股表現「企硬」，屬獨立行情，未受外圍大因素波及。他表示，港股過去半個月勁升5000點，去到19,000點左右，現時港股已反映加息、防控放寬等因素，料短期內港股仍能「企穩」，但未能衝破20,000點。

他續稱，防疫政策放寬後，市場消費復蘇的情况將影響後市走勢。雖然現時港股獨享防疫放寬利好因素，但他認為美股大市表現不如理想，最終會拖累港股表現。