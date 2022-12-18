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聯儲局官員：利率峰值或超5.1厘

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局在上周四（15日）宣布新一輪加息0.5厘，將聯邦基金利率上調至介乎4.25至4.5厘，為2007年以來最高。上周五（16日）聯儲局多名官員預料美國利率峰值可能高於早前預測水平5.1厘，並料高息周期將維持至2024年，以推動勞動市場放緩，讓通脹自高位回落。

料高息周期維持至2024年

紐約聯儲銀行行長威廉姆斯不認為經濟會衰退，認為聯儲局採取必要行動，令通脹回到2%的目標，利率峰值可能高於早前預測。過去幾輪加息周期，聯儲局平均維持利率峰值不變11個月。三藩市聯儲銀行行長戴利認為，11個月是合理起點，數據將決定儲局將維持利率的確實時間。聯儲局距離壓抑通脹目標仍有一段時間，勞動力市場依然失衡；她與多名聯儲局官員預期利率要升至5.1厘的想法一致。

此外，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特認為，聯儲局今年已做了不少工作，認為完成加息後利率水平將維持相當長時間，以讓通脹持續下行。

歐洲央行管理委員會委員兼奧地利央行行長赫爾茨預告繼續加息，另一成員沈德諾預料，歐央行不大可能再單次加息0.75厘，並暗示將持續加息半厘，以應對高通脹。另一委員暨荷蘭央行行長諾特表示，美國聯儲局較歐央行更接近結束本輪加息周期，但歐央行利率頂峰或低於聯儲局。