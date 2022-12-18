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博企公布新非博彩項目 料年吸客4000萬

標籤：經濟

【明報專訊】澳門六大博企昨日聯同政府，首次公布旗下新的非博彩項目發展。美高梅中國（2282）在媽閣、黑沙、半島舊城區及海上推動旅遊娛樂元素。多家博企在現有營運的項目內，大賣藝術、科技、大健康、休閒玩樂及表演元素吸客。博企雖然難以預計回報，但有信心可達到政府擬每年吸客4000萬名的目標，政府亦表示，會擴展機場予以配合。

美高梅遠離博彩區搞夜市

在新的10年賭牌，各大博企為符合投牌要求，投入逾百億元非博彩項目。澳門行政法務司司長張永春昨日表示，難答回本與否的問題，只謂總是有賺有蝕，對澳門特有優勢有信心。美高梅聯席主席何超瓊表示，已審慎甚至深入研究，去推投資及項目。她反問：「今天其他城市有否加大到過千億元投資，已回應了問題，因此有信心（澳門）會有競爭力，將超越其他市場。」銀河娛樂（0027）副主席呂耀東指出，內地客已到過不同地方體驗，如不再提高水準並加強，便不能吸引遊客一來再來。

根據各大博企新規劃，美高梅中國、銀娛及永利澳門（1128）均跨出現有項目，開發海上遊。澳門博彩（0880）在半島新馬路一帶，擬打造新文化地標。美高梅更延伸至遠離博彩及綜合度假區的媽閣、黑沙開發夜市及帆船賽。

博企亦大賣科技元素，美高梅及銀娛分別大搞元宇宙配合會展元素及高科技主題樂園。澳博、永利澳門及美高梅更構思開設藝術館及博物館，美高梅甚至擬結合藝術及商業，推動產業化發展。新濠博亞擬重啟水舞間、開設影院及室內水上樂園，提升休閒娛樂元素。

在表演娛樂方面，銀娛找來多名港星如黎明、郭富城等大搞音樂表演，美高梅找來名導演張藝謀及京奧策劃人員，創作新的舞台表演。在開發海外客源方面，多家博企聚焦東南亞、日韓客，美高梅及金沙（1928）等擬延伸到美國招客。