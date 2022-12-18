moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

商務部原副部長料明年內地經濟增長達8%

標籤：經濟

【明報專訊】內地今年受到疫情防控措施影響，加上外圍經濟不明朗，經濟增長放慢，不過，中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國在以「二十大之後的中國與世界」為主題的2023環球時報年會中，對中國經濟明年發展做出樂觀判斷，並料明年內地經濟增長可達8%。

他指出，內地過去3年抗擊疫情的優勢和潛力，有望在在明年集中釋放出來，加上內地剛發布《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，明年有望快速形成內循環的新發展格局，同時對外開放會來得高水平，並預期明年外貿比今年作出更重要的貢獻，因此，他相信，內地明年的經濟增長有望增長8%。

高盛調升明年經濟增長至5.2%

魏建國估計明年內地經濟增速，比美資大行高盛預計的水平為高及樂觀。高盛發表報告跟進剛於周五結束的中央經濟工作會議，該行調低今年內地經濟預測，但調升明年經濟預測，料明年全年經濟增長達5.2%。該行指出，有別於去年會議着眼地方債增加，今年會議重點放在注重地方債風險可控，並對平台行業創造就業及出外走方面更看重，甚至支持更多民營及外資投資。

另外，根據內地中央電視台報道，引述昨天出席「2022到2023中國經濟年會」的中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀表示，今年內地經濟增長與年初的預期目標存在差距，但其他多項指標都較好完成。一些面向未來的結構性指標有突出的表現下，預計今年內地經濟總量超過120萬億元人民幣。