商務部原副部長料明年內地經濟增長達8%

他指出，內地過去3年抗擊疫情的優勢和潛力，有望在在明年集中釋放出來，加上內地剛發布《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，明年有望快速形成內循環的新發展格局，同時對外開放會來得高水平，並預期明年外貿比今年作出更重要的貢獻，因此，他相信，內地明年的經濟增長有望增長8%。

高盛調升明年經濟增長至5.2%

魏建國估計明年內地經濟增速，比美資大行高盛預計的水平為高及樂觀。高盛發表報告跟進剛於周五結束的中央經濟工作會議，該行調低今年內地經濟預測，但調升明年經濟預測，料明年全年經濟增長達5.2%。該行指出，有別於去年會議着眼地方債增加，今年會議重點放在注重地方債風險可控，並對平台行業創造就業及出外走方面更看重，甚至支持更多民營及外資投資。

另外，根據內地中央電視台報道，引述昨天出席「2022到2023中國經濟年會」的中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀表示，今年內地經濟增長與年初的預期目標存在差距，但其他多項指標都較好完成。一些面向未來的結構性指標有突出的表現下，預計今年內地經濟總量超過120萬億元人民幣。