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港搶推虛幣ETF 冀吸星韓台資金 羅博仁：比特幣以太幣期貨 風險可控

標籤：經濟

【明報專訊】港府近月積極發展虛擬資產，首批兩隻分別掛鈎比特幣（bitcoin）和以太幣（ETH）期貨的交易所買賣基金（ETF）上周五（16日）首掛應市。港交所董事總經理兼交易所買賣產品（ETP）主管羅博仁（Brian Roberts）表示，推出虛擬資產ETF是產品的自然延伸，冀滿足不同投資者的需求，更相信香港作為亞洲首個提供虛擬資產ETF的市場，能夠透過產品創新及多元化，吸引韓國、新加坡、台灣等亞洲地區的投資者興趣。

明報記者 蔡穎霖

稱曾展大量盡職審查 方案深思熟慮

羅博仁指出，從全球第二大的虛擬貨幣交易所FTX破產事件當中，反映出監管虛擬資產的重要。他續說，香港首先從最為投資者熟悉、成熟且流動性強的比特幣和以太幣開始，推出投資於芝商所（CME）的期貨ETF，形容風險可控。關於如何在港推出虛擬資產ETF，羅博仁直言曾進行大量盡職審查，是經過深思熟慮後制定的方案，希望以一種監管良好的方式，向市場提供這些產品。

就發展時機而言，羅博仁說以長期發展的角度看待，把虛擬資產ETF推出市場只是第一階段發展，預計每項新產品也會通過教育和時間的推移變得成熟，並繼續建立增長勢頭。展望未來發展，羅博仁稱正跟證監會、ETF發行商等討論，下一階段的情况將圍繞他們的最終決定。

謀拓後續發展 吸ETF發行商來港

羅博仁指出，除了目前在港交所已有推出ETF的發行商，也收到資產管理公司及海外ETF發行商表示有興趣，惟未有透露更多詳情。他認為，香港推出虛擬資產ETF是一個非常好的發展，擴大產品範圍以滿足投資者的需求外，還能吸引市場上潛在的資產管理公司、ETF發行商來港設立業務。

截至今年10月24日數據，全球有24隻虛擬資產ETF於加拿大、美國、巴西和澳洲6個交易所上市，追蹤虛擬資產期貨和實體，日均成交額10萬至1.8億美元（約78萬至14.04億港元）不等，資產管理規模逾20億美元（見表）。

至於香港首批兩隻、由南方東英發行的比特幣期貨ETF（3066）和以太幣期貨ETF（3068）在上周五（16日）掛牌，分別錄得729.12萬及387.9萬元成交，股價同樣微升0.5%。