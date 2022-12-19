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內地三大運動股 靠併購海外品牌攻港

標籤：經濟

【明報專訊】李寧（2331）相隔10年後重回尖沙嘴開設旗艦店，12月16日開幕時更一洗廣東道頹氣，投行紛紛送上花籃致意，可謂廣東道近年最墟冚的時刻。事實上，雖然絕大部分內地體育用品股以其同名品牌起家，不過都是藉着併購海外品牌等形式深入香港本地市場，有如李寧家族近年亦積極部署香港市場，包括通過家族持有的非凡中國（8032）組成財團購入本地服裝品牌堡獅龍（Bossini）（0592）

安踏擁FILA中港澳營運權

各大體育用品股當中以安踏（2020）最早部署多品牌策略。它早於2009年從百麗手中收購FILA中港澳的營運權，雖然品牌曾經歷低潮，不過近年在港發展強勁，現已擁有30個零售點；旗下其他品牌如Descente、Kolon Sport亦有在港開設門店。此外，安踏近年完成行業最大型併購，與騰訊（0700）等合組財團收購Amer Sports，旗下國際品牌Arc'teryx、Salomon等針對細分市場，再打入消費升級的內地市場。

特步擁K-Swiss及Palladium

另一體育用品股特步國際（1368）亦急起直追，有別於特步品牌主要針對馬拉松運動，特步於2019年一口氣將4個品牌納入版圖，包括當年3月與Wolverine成立合資公司，在內地及港澳經營品牌Merrell及Saucony；相隔兩個月後又再收購K-Swiss及Palladium，以擴闊品牌顧客群。儘管特步品牌沒有在港開店，而Merrell及Saucony在港主要通過分銷商出售，不過K-Swiss及Palladium已分別開設12個及15個銷售點，與FILA發展情况相若。

至於李寧今次選址在新港中心、開設兩層共7000平方呎旗艦店，似是品牌在港第一步發展，但實際上李寧早在10年亦曾在港開設門店，不過規模與新門旗艦店差距甚遠。李寧家族亦積極併購更多國際品牌，包括通過非凡中國持有Clarks，以及與羅正杰合組財團收購Bossini，重新發展擁有35年歷史的本地品牌，現時在港共有22家分店。而較小型的體育用品股如361度（1361）、經營Kappa品牌的中國動向（3818）暫未進軍香港。