財政預算諮詢 指派糖推動經濟慎平衡

預告今年經濟收縮3.2%

他解釋，本港經濟受地緣政治、供應鏈受干擾、高通脹、環球主要央行大力收緊貨幣政策、利率急升，以及疫情持續打擊的影響。展望2023年，隨着內地與本港進一步調整防疫措施，更大程度便利市民生活及經濟活動，海內外的跨境出行及經濟活動將陸續恢復，即使外圍環境仍複雜多變，商界普遍對明年經濟復蘇的期望轉趨樂觀。可是，仍須防範市場預期及投資情緒容易急遽變化的不穩定。

商界對明年經濟復蘇轉樂觀

文中指在近日多場界別諮詢環節中，有不少與會者關注公共財政狀况，並認為政府應收窄「派糖」的幅度和受惠範圍，以節省開支及降低赤字水平，避免財政儲備進一步減少。這些觀點有其理據，但亦有不少人認為經濟仍然疲弱，中小企和巿民尤其是基層巿民，仍承受不少壓力，須予以適當支援。

陳茂波指出，預算案為下個財政年度以至更長遠的公共資源配置作出規劃，目標是以前瞻視野，為香港在復常之路上加強經濟恢復的動力作出部署，並在資源不是無限的現實下，急市民所急，為巿民提供更適切、更優質的公共服務。為更好了解市民和各持份者的想法及需要，政府已啟動財政預算案的公眾諮詢工作。